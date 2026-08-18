Tекст: Ольга Иванова

О смерти американской актрисы Хайден Панеттьери на 37-м году жизни стало известно ранее. Боксер и актриса имеют общего ребенка, передает РИА «Новости».

«Известие о трагической гибели Хейден глубоко меня опечалило. Хотя Хейден больше не была моей партнершей, она оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи», – написал Владимир Кличко в соцсети Instagram* (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta*).

Боксер добавил, что сделает все возможное, чтобы девочка помнила о светлых качествах своей матери. Панеттьери прославилась благодаря ролям в фильмах «Оно. Ночной кошмар», «Крик 4» и «Крик 6», а также в популярных сериалах «Нэшвилл» и «Герои».

В декабре 2014 года у актрисы и чемпиона мира по боксу родилась дочь Кайя-Евдокия. Вскоре после родов артистка столкнулась с тяжелой депрессией и начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками. В 2018 году она передала бывшему жениху полную опеку над ребенком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американскую актрису Хайден Панеттьери обнаружили без сознания в собственном доме.

Ранее украинский боксер Владимир Кличко допустил возможность проведения президентских выборов на Украине.

Спортсмен также предупредил о сдаче населенных пунктов без поставок западного оружия.