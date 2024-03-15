Боксер Владимир Кличко заявил о существовании возможности сменить Зеленского

Tекст: Кристина Цыцура

Он выразил сожаление из-за увольнения Залужного с поста главкома ВСУ. Кличко-младший при этом допустил, что на Украине даже в условиях текущего конфликта можно провести президентские выборы, используя современные технологии при голосовании, передает РИА «Новости».

«Но мы все еще демократия. Не правительство должно отдавать приказы народу, а наоборот», – заявил он.

Также спортсмен напомнил о конфликте своего брата и президента, добавив, что это у главы государства проблемы с мэром столицы, а не наоборот.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал увольнение Залужного с поста главкома ВСУ ошибкой Зеленского.