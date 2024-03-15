Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.2 комментария
Владимир Кличко заявил о существовании возможности сменить Зеленского
Боксер Владимир Кличко заявил о существовании возможности сменить Зеленского
Если во время военного конфликта был уволен экс-главком ВСУ Валерий Залужный, то должна быть возможность сменить и Владимира Зеленского на выборах, заявил боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, изданию Focus.
Он выразил сожаление из-за увольнения Залужного с поста главкома ВСУ. Кличко-младший при этом допустил, что на Украине даже в условиях текущего конфликта можно провести президентские выборы, используя современные технологии при голосовании, передает РИА «Новости».
«Но мы все еще демократия. Не правительство должно отдавать приказы народу, а наоборот», – заявил он.
Также спортсмен напомнил о конфликте своего брата и президента, добавив, что это у главы государства проблемы с мэром столицы, а не наоборот.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал увольнение Залужного с поста главкома ВСУ ошибкой Зеленского.