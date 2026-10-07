Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Кличко подтвердил перебои со светом и водой в Киеве
Мэр Киева Кличко подтвердил перебои со светом и водой в городе
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил наличие проблем с электроэнергией и водоснабжением в городе после серии взрывов.
«Из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции», – цитирует Кличко ТАСС. По его словам, перебои с водой затронули районы украинской столицы, расположенные на правом берегу Днепра.
Мэр добавил, что ведутся работы по восстановлению коммунальных услуг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду перебои со светом и водой начались в Киеве после взрывов.
В воскресенье в украинской столице начались перебои с электроснабжением.
В воскресенье взрыв повредил Северный мост в Киеве.