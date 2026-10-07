Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
Перебои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
В Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов, пишут местные СМИ.
Перебои с электричеством начались в Киеве и области после взрывов, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». Кроме того, в результате перебоев с электричеством в украинской столице возникли проблемы с водоснабжением. Причиной отключений могло стать повреждение линии электропередачи.
В Киеве продолжает действовать воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.
В воскресенье в украинской столице прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги.