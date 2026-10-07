Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева

Марочко объяснил эвакуацию из Киева коллапсом инфраструктуры

Tекст: Катерина Туманова

«Эвакуация из Киева была ожидаема. Мы очень длительное время, скажем так, обходили стороной данный населенный пункт. И, естественно, преступное военно-политическое руководство думало, что так будет продолжаться и дальше. Но после того как они открыли ящик Пандоры и начали наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре, естественно, мы тоже в ответ начали наносить более серьезные удары по Киеву и его инфраструктуре», – рассказал он ТАСС.

Марочко пояснил, что в таких условиях в городе-миллионнике жить невозможно.

«Естественно, все прекрасно понимают, что город уже оказался в коллапсе», – сказал он.

Эксперт полагает, что из-за критических проблем с водоснабжением и энергетикой столица скоро окончательно потеряет жизнеспособность.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что горожане активно покидают мегаполис после ударов Вооруженных сил России по мостам через Днепр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.