Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
В четырех районах Киева начались перебои с водой из-за отключений света
Экстренные отключения электроэнергии в Киеве привели к падению давления в системе водоснабжения и перебоям с подачей воды потребителям, сообщил «Киевводоканал».
В правобережной части Киева зафиксировано снижение давления в сетях, в некоторых домах возможна полная остановка водоснабжения, передает ТАСС.
Сбои затронули Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Голосеевский районы города. Причиной стало снижение напряжения и проблемы с электроснабжением отдельных инфраструктурных объектов.
Сроки восстановления нормальной работы систем и подачи воды в полном объеме не уточняются. Ранее в городе начали применять экстренные отключения электричества.
В четверг в Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения. В среду мэр Киева Виталий Кличко подтвердил перебои с подачей электричества и воды.
Проблемы с инфраструктурой начались после серии взрывов.