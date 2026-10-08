Распад Канады способен навредить интересам России

Tекст: Дмитрий Бавырин

Канада как будто по швам трещит, и треск даже за океаном слышно.

На выборах в провинции Квебек, известной давним желанием обрести собственную франкоязычную государственность, с хорошим отрывом победили сепаратисты. В планах на ближайшие годы - референдум об отделении от Канады.

А плебисцит о независимости другой провинции - Альберты - пройдет уже через полторы недели, 19 октября, хотя говорят там по-английски и представлений о своей «самости» прежде не имели, как и выхода к морю. Дело в другом - в нефти. Добыча главного источника канадского благосостояния расположена в основном там, а многих альбертцев не устраивают правила раздела пирога.

Если Альберта отделится, это будет означать не смерть прежней дуально-двуязычной страны, как в случае с Квебеком. Это будет означать коллапс всей канадской государственности.

Человека, который обрадуется этому больше всех прочих, зовут Дональд Трамп. Президент США искренне разозлен на Канаду за то, что она отвергла его ухаживания, отказавшись стать 51-м штатом, и до сих пор не проиграла в торговой войне, развязанной им на фоне отказа.

Поэтому команда Трампа подбивала клинья к альбертским сепаратистам и предлагала руку дружбы, но те отшатнулись от нее, как от чумы.

Так же поступила и местная премьер, Даниэль Смит. Хотя она представляет идеологически близкую к нынешней администрации США Консервативную партию, этого референдума она вообще не хотела - вопрос о независимости заставили вписать в правительственный перечень для плебисцита активисты Республики Альберта.

В свою очередь, активисты Республики Квебек, хотя и станут скоро местной властью, пообещали повременить со своим референдумом до ухода Трампа из Белого дома. Тоже не хотят, чтоб их борьбу ассоциировали с ним.

Политики Канады научены горьким опытом. После откровенно бездарных и очень конфликтных лет премьерства либерала Джастина Трюдо власть по итогам выборов должна была перейти к консерваторам. Но посягательства Трампа привели к тому, что канадцы сплотились вокруг флага, а новый лидер Либеральной партии Марк Карни успешно оседлал этот тренд. С учетом торговой войны поддержка из Белого дома стала для канадской оппозиции откровенно токсичной.

В том числе (но не только) поэтому исход баталии за территориальную целостность Канады предрешен. Плебисцит в Альберте будет сепаратистами проигран, но даже в противном случае его результат носит для властей не обязательный, а рекомендательный характер.

Что же касается Партии Квебека, она уже полвека чередуется в местной власти с либералами, - и ничего, не развалилась Канада.

История у квебекских сепаратистов длинная и включает полноценные вооруженные восстания против британской власти, которой более чем за полтора века так и не удалось англофицировать этот регион (в отличие от соседних территорий, прежде тоже франкоязычных). Но после того, как при Пьере-Элите Трюдо (отец Джастина и легендарный политик, то есть типичный случай яблони, от которой яблоко укатилось очень далеко) была реализована модель социально-ориентированной двуязычной федерации, вопрос сильно утратил в остроте.

Референдумов с тех пор было уже два. Последний - в 1995 году - сепаратисты проиграли «на тоненького»: за государственное единство проголосовали 50,58% участвовавших. А сейчас количество желающих отделиться, как утверждают социологи, в Квебеке на историческом минимуме - 30%.

У актива Республики Альберта позиции еще хуже, тем более, что премьер Карни снял один из главных поводов для критики в адрес федерального центра - запустил строительство нефтепровода из Альберты к западному побережью Канады. Проект, который при Трюдо блокировали по «зеленым» соображениям, получил официальный статус «национального интереса», что означает его ускоренную реализацию.

Однако правительство Канады таким образом выбивает стул не из-под сепаратистов (они указывали, что Оттава своими запретами мешает региону заработать на нефти), а из-под Трампа. Нефтепровод позволит отправлять миллион баррелей в год в Азию вместо того, чтоб продавать США с щедрыми соседскими скидками. Это - часть ведущейся в Америке торгово-экономической войны, которую Карни ведет со знанием дела и харизмой главнокомандующего. В целом он подтвердил репутацию высококлассного специалиста в экономике и редкого обаяшки, так что сепаратистов не опасается.

У бога, конечно, чудес много, а политика богата на сюрпризы. Например, референдум о выходе Великобритании из ЕС тоже задумывался как элемент торга с центром - Брюсселем, а правительство считало, что контролирует ситуацию и не позволит Брекзиту случиться. Англичане, вопреки большинству прогнозов, решили иначе, сильно всех удивив. Валлийцы, шотландцы и валлийцы в подавляющем большинстве голосовали за Евросоюз, поэтому выход из него усилил центробежные тенденции в Великобритании и сам по себе, и из-за бескормицы, к которой - паровозиком - привел разрыв с континентальной Европой.

Теперь распад Соединенного Королевства рассматривается как краткосрочный план правительств всех трех неанглийских провинций. По итогам последних выборов сепаратисты сформировали правительство в каждой из них. И при всех скептических оговорках, схлопывании Великобритании кажется реальным. В отличие от Канады, где элиты пока еще вполне едины с большинство народа во мнении, что надо жить одной страной.

Оно и к лучшему. Если государственный крах Соединенного Королевства однозначно соответствует интересам России (и представлениям о справедливости большей части человечества, по вине Лондона пострадавшей), с подкоронной Канадой все не так однозначно.

Государство это, конечно, русофобское. Англосаксонское наследие и значительность украинской диаспоры отвратительно на нем сказывается. Но все, что отвалится от Канады, неизбежно будет подобрано США. Они уже не тот гегемон, каким были, и не станут «снова великими» ввиду растущей мощи Глобального Юга. Но на то, чтоб верховодить в Америке, их хватит еще надолго.

Москве с Вашингтоном временами проще договориться, чем с Оттавой, но тем сложнее, что сильнее Штаты, а поглощение Канады их усилит. Трамп знает, чего он хочет.

Благодаря солидарным действиям ему назло, Канада успешно сопротивляется не только поползновениям на свою государственность, но и попытками наказать себя за непослушание. Сейчас ей в известном смысле везет с капитаном, потом все может измениться, но русский интерес видится не в том, чтобы один из американских соседей поглотил другого (это возможно и в случае с США в том смысле, что власти Канады - это передовики глобализма и алтантизма, от которого Вашингтон при Трампе пытается отказаться).

Интерес России в том, чтобы соперники изматывали друг друга. Пускай поддержка сепаратистских проектов в Альберте зеркалится поддержкой сепаратистских проектов в Калифорнии, чтоб мы могли пожелать удачи обеим сторонам там, где блогеры вспоминают про амфибию и рептилию.