США проиграли Европе в Америке

Tекст: Дмитрий Бавырин

За сутки до политически и психологически важного рубежа в 100 дней президентства Дональд Трамп потерпел болезненное политическое поражение. Причем был настолько негибок и немудр, что умудрился напомнить всем: это был его бой – а значит, и его поражение.

«Изберите человека, который обладает силой и мудростью, чтобы снизить ваши налоги вдвое и увеличить вашу военную мощь, бесплатно, до самого высокого уровня в мире», – призвал он канадцев в день выборов, имея в виду то, что их победитель должен сделать Канаду 51-м штатом США.

Такие люди в канадских выборах, кажется, вовсе не участвовали, а наиболее лояльной к нынешней администрации США считалась Консервативная партия, лидер которой – Пьер Пуальевр – не то чтобы поддерживал Трампа, а скорее, копировал его манеры и заявления (не о Канаде, а о мигрантах, например).

Еще в январе, до инаугурации Трампа, Пуальевр считался фаворитом в борьбе за пост премьер-министра, а средневзвешенный рейтинг его партии вдвое превышал показатели канадской власти. Но после «тарифной войны», которую Трамп объявил Канаде, правящая Либеральная партия уверенно выиграла выборы на обещаниях спасти канадское отечество от спятившего соседа.

Пуальевр, этот «почти премьер» и «канадский Трамп» (на самом деле у них мало общего), даже не смог получить мандат в собственном избирательном округе в Онтарио, хотя не проигрывал выборы 20 лет.

В теории это означает, что его политическая карьера закончена, если только кто-то из однопартийцев не откажется от мандата и не отдаст свой округ Пуальевру, чтобы там провели досрочные выборы (в канадском парламенте все депутаты – одномандатники). Однако ему для этого нужно остаться лидером партии, а после проигранных выборов лидеров в Канаде обычно списывают.

Пуальевр такой судьбы не заслужил: будучи человеком, который сам себя создал, он мог попытаться вернуть Канаду на сторону здравого смысла, но идеологически близкий Трамп, которому здравый смысл в случае с канадцами отказал, подложил Пуальевру свинью, сам того не желая.

Впрочем, справедливости ради, против Пуальевра сработали еще два обстоятельства. Во-первых, он привычным образом упирал на необходимость урезания социальных расходов, а канадцам это сейчас не близко. Во-вторых, новый лидер либералов Марк Карни показал себя харизматичным и нахрапистым политиком, который грамотно отразил исходящие от Трампа лучи ненависти в своего соперника.

Канада не была важной державой – и сейчас ей тоже не стала, так что прочий мир канадские победы и поражения мог бы вовсе не заметить, если б не одно обстоятельство. Эта страна выступила опытным полигоном борьбы между трампистами и глобалистами – либеральным интернационалом, которому Трамп противостоит примерно в той же степени, что и Россия.

Приходится признать, что глобалисты выиграли этот раунд, поставив над США Дональда Трампа (в географическом смысле) во всех смыслах своего человека – англосакса из пробирки мирового правительства (если бы оно существовало на самом деле).

«Связь между Европой и Канадой крепка – и становится все крепче. Мы будем защищать наши общие демократические ценности, развивать многосторонние отношения и отстаивать принципы свободной и справедливой торговли»,

– написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не скрывая радости от победы Карни.

Все эти уточнения про «справедливую торговлю» – шпилька лично Трампу. Канада для Еврокомиссии действительно полезный союзник в торговой войне с США. Будучи главным экономическим партнером многих штатов по отдельности, она способна влиять на социальное самочувствие американцев больше, чем представляли в Вашингтоне.

Недавние массовые выступления американцев против тарифной политика Трампа, по сути, спровоцировала Канада. В первую очередь их, конечно, спровоцировал сам Трамп, во вторую – Демократическая партия, но в третью – все-таки Канада. Она влияет на политическую жизнь США сильнее, чем США на жизнь Канады, что для американского патриота по-настоящему унизительно.

То есть Трамп пытается влиять – тарифами, угрозами, посулами и увещеваниями. Но результат выходит обратный желаемому. А у канадской власти все складывается, как ей того надо.

То, что Карни в разные годы возглавлял не только главный банк Канады, но и главный банк Англии, говорит и о его близости к мировой элите, и о том, что в экономике он разбирается хорошо, лучше Трампа. Какая бы причина ни оказалась важнее, соседа он переиграл, а в его лице его переиграли самые неприятные люди мировой политики вплоть до Джорджа Сороса.

Трамп подобен тренеру, который завалил пусть региональный, но психологический важный для международной консервативной лиги матч. А то, что это произошло накануне стодневного рубежа, ухудшило его собственное положение.

У Трампа нет успехов, чтоб можно было отразить нападки внутренних и внешних врагов, а нападок теперь будет много и сразу со всех сторон.

По старой американской традиции, первые сто дней президентства действует своего рода политическое перемирие. Оно завершено, а в Канаде оформлен первый официальный политический проигрыш Трампа на втором президентском сроке. Но точно не последний.

Создается впечатление, что большинство дорог, которые выбрал нынешний президент США, ведут в тупик, будь то присоединение Гренландии, экономическая война с Китаем или давление на Россию по украинскому вопросу.

Свернуть с этих путей еще не поздно, но, по данным биографов, способность признавать собственные ошибки никогда не была сильным качеством Дональда Трампа.