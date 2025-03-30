Канада укусила Трампа в самое больное место

Tекст: Дмитрий Бавырин

Уже неделю вдоль оживленных трасс в десятке штатов США стоят билборды с текстом «Тарифы - это налог на трудолюбивых американцев» или «Тарифы - это налог на твою еду». Имеются в виду тарифы, которые ввел против Канады президент Дональд Трамп, а оплатило их «рекламу» канадское правительство.

Этот по-своему остроумный прием применил против соседа новый премьер-министр Канады Марк Карни. И это не просто троллинг, это удар в самое больное место, причем удар расчетливый. Билборды установлены в тех местах, где последствия от североамериканской торговой войны ожидаются самыми острыми. Атлант, Бостон, Буффало, Детройт, Миннеаполис - все эти города активно торгуют с Канадой, всем им грозит повышенная инфляция, те самые «налоги» на еду и на труд.

Карни и содействующая ему глобальная англосаксонская элита хотят, чтобы американцы знали: в новом падении уровня жизни виноват Трамп и его методы торга с соседями.

Агентство Bloomberg даже запугивает население дефицитом туалетной бумаги из-за анонсированных Трампом пошлин на канадские пиломатериалы. Прежде американцы не догадывались, насколько близок к ним особый сорт целлюлозы из хвойных пород, поставляемый с севера.

«Нужно достучаться до простых американцев. Пусть звонят сенаторам, мэрам, губернаторам», - заявила глава канадского МИД Мелани Жоли в эфире CNN.

В самой Канаде идет пропагандистская накачка другого сорта - патриотического, хотя ура-патриотизм это скорее фишка местной оппозиции, Консервативной партии.

«Покупай канадское! Думай, как канадец! Гордись Канадой!», - требует социальная реклама голосом Рика Мерсера, популярного местного комика, который вел шоу «Сделано в Канаде».

В ролике, сделанном для социальных сетей, другой канадский комик - Майк Майерс - оправдывается перед премьером Карни за то, что живет в США. После серии проверочных вопросов (столица Саскачевана? как звали кукольных друзей мистера Дрессапа? какие два сезона есть в Торонто?) премьер признает актера за истинного канадца, и они произносят «локти вверх», что означает агрессивную игру от хоккейной обороны.

На хоккейном свитере Майерса написано Never 51. Имеется в виду, что Канада не станет 51-м штатом, как того требует Трамп.

Все это, конечно, шуточки, но за Карни стоят могущественные силы, которые знают, что делают. Вся эта медийная кампания, помимо прочего, продемонстрировала две не совсем очевидные вещи: даже в Канаде населению хорошо заходит патриотизм, а у Карни есть харизма лидера.

«Я отвергаю любые попытки ослабить Канаду, измотать нас, сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда не произойдет, и нашим ответом на последние пошлины станет борьба, защита и укрепление», - заявляет канадский премьер, подчеркивая, что прежними отношения с США уже никогда не будут.

Все это работает: Карни постепенно добивается своего, а Трамп проигрывает.

Во-первых, менее чем за месяц правящая Либеральная партия Канады, лидером которой недавно стал Карни, выбралась из политической могилы и является теперь главным претендентом на победу на следующих парламентских выборах. Это уже зафиксировали канадские социологические службы. При премьер-министре Джастине Трюдо те же самые службы сулили либералам разгром от консерваторов.

Поэтому Карни перенес голосование с осени на 28 апреля: хочет ковать железо, пока горячо. То есть выиграть выборы, пока в канадцах жива обида на Дональда Трампа.

Во-вторых, под напором Карни и давлением обстоятельств Трамп стушевался и сделал несколько шагов назад. Это касается как действий по повышению тарифов, для которых теперь изобретают исключения, так и тона общения с канадской стороной.

В минувшую пятницу после телефонного разговора с канадским премьером - человеком в плане переговоров опытным, а в плане экономики ловким - Трамп опубликовал самое доброжелательное сообщение из всех, что были адресованы Канаде за последнее время.

Куда-то исчезли все шутки про «губернатора 51-го штата», угрозы и оценочные суждения типа «самый мерзкий торговый партнер». Вместо них - «чрезвычайно продуктивный звонок», «мы согласны во многих вещах» и «встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде». Трамп как будто признает, что встретиться ему придется именно с Карни, который смог переломить внутриполитическую ситуацию в Канада в свою пользу.

Опросы общественного мнения показывают «зеркальную» ситуацию в странах-соседках. Если при Трюдо канадцев больше всего волновала экономика, то теперь - желание выстоять под натиском Трампа. Американцев наоборот - по-прежнему заботит экономика, а отношения с Канадой не интересуют, как и вся внешняя политика.

Трампу и его администрации засчитывается сокращение госрасходов за счет изгнания дармоедов на мороз, а вот батл с канадцами не засчитывается.

Почти три четверти американцев обеспокоены ростом цен и связывают это с тарифной войной.

Возможно, помощники Трампа познакомили его со всей этой социологией, после чего он и умерил свой антиканадский пыл как не приносящий практической пользы.

В ближайшем будущем президента США ждут и другие открытия.

Например, такое, что забрать у Дании Гренландию с наскока не получится, а российско-украинский конфликт слишком сложная вещь, чтоб разрешить его «за сутки», «до Пасхи», «за три месяца» и в другие называемые Трампом сроки.

Экономика тоже боле сложная сфера, чтоб подчиняться окрику из Белого дома, оформленному в виде президентского указа - значительно более слабого орудия, чем проведенный чрез Конгресс закон. Однако Трамп предпочитает править именно так, хотя действия его указов неоднократно приостанавливались судами.

А между тем до истечения первых ста дней президентства Трампа остался всего один месяц. В мае на хозяина Белого дома

набросятся внутренние враги, а внушительного списка достижений, которым это нападение на глазах подуставших от инфляции избирателей можно было бы отбить, у Трампа нет и пока не предвидится.

Для России тут главное вовремя понять, как использовать внутриполитическую ситуацию в США себе на пользу. У канадцев это как-то получилось, хотя от них подобной прыти вообще никто не ждал.

Возможно, под завесой из мультикультурности, под прикрытием глупой шутки, под падалицей листьев клена канадская государственность еще хранит дух старой британской школы политических интриг.