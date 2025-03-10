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    10 марта 2025, 22:00 • Политика

    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем.

    Для России смена первого лица в канадской партии власти интересна по двум причинам: из-за побития бандеровцев и выхода на сцену нового лидера антитрамповского сопротивления.

    За бандеровцев на сей раз играл не уходящий премьер-министр Джастин Трюдо, расплакавшийся в ходе последней своей речи на посту партийного лидера (это он так дает понять, что переживает из-за угрозы, которую несут Канаде США при Дональде Трампе), а его многолетний зам Христя Фриланд, в прошлом – глава МИД и министерства финансов Канады.

    Во времена Второй мировой войны дед Фриланд был редактором погромной прогитлеровской газеты на украинском языке. Внучка сначала называла публикации об этом «российской дезинформацией», потом заявляла о незнании мрачных страниц дедовского прошлого, хотя теперь уже доказано – знала. Просто врала.

    Поэтому или нет, но на выборах нового главы Либеральной партии Канады она набрала 8%, это сопоставимо с долей канадцев украинского происхождения. Популистке Фриланд не помогло даже то, что непопулярного и «токсичного» премьера Трюдо потопила именно она, подняв бунт в правительстве, спровоцировав новые выборы лидера партии и

    напомнив тем самым старый анекдот про то, что три украинца – это отряд с предателем.

    Разгром бандеровки учинил финансист по имени Марк Карни, получивший 86,84% голосов. Он тоже в каком-то смысле член бандеровской семьи – крестный отец сына Фриланд (оба католики). Но этот человек целит в цель покрупнее, чем кума, – в самого Дональда Трампа. Хозяин Белого дома еще не раз назовет Карни «противным» или даже «ничтожным» или «губернатором северного штата», но это опасный враг.

    От одного лишь упоминания того, что канадец может представлять угрозу для США, американцы расхохочутся, а громче всех будет хохотать сам Трамп и примкнувший к нему Илон Маск. Но хорошо смеется тот, кто по осени цыплят подсчитает. Конкретно – в октябре, когда в Канаде пройдут парламентские выборы, на которые либералов поведет Карни, а консерваторов – Пьер Пуальевр.

    По своей идеологической базе Трамп – националист и изоляционист, а Карни – эталонный ставленник глобальной англосаксонской финансовой элиты, которая противостоит националистам и в Америке, и в Европе, и даже в Австралии. Например, у него три гражданства – помимо канадского, также британское и ирландское (правда, теперь он обещает отказаться от обоих).

    В разное время Карни руководил центробанками Канады и Англии, причем последним – еще до того, как получил британское гражданство (единственный в истории случай). Он окончил бакалавриат в американском Гарварде и аспирантуру в британском Оксфорде, долгие годы работал в Goldman Sachs – одном из крупнейших инвестиционных банков США и консультировал премьер-министров Канады и Великобритании – Трюдо и Бориса Джонсона.

    Работа на Джонсона – это не то, чем теперь гордятся. Но Джонсон нанимал Карни, переступив через себя, – как идеологически чуждого противника выхода Великобритании из ЕС. Это было признанием чужого ума: Карни довольно точно предсказал, чем брексит подкосит британскую экономику, и разъяснял властям, где подстелить соломки.

    Его называли «спасителем Канады» за то, что вывел страну из мирового финансового кризиса 2008 года с прибылью. Карни упоминают в числе наиболее влиятельных экономистов планеты и на редкость продуктивных «многостаночников». Он занимал важные посты в ООН и агентстве Bloomberg вплоть до последнего времени, но недавно заявил, что уйдет со всех должностей и сосредоточится на Канаде.

    Он объявился в большой политике неожиданно, как «черная лошадка» или «черный лебедь»: только в январе заявил о намерении бороться за лидерство в правящей партии и менее чем за два месяца вознесся на пьедестал. По идее, Карни сразу после этой победы должен был возглавить еще и канадское правительство, но внезапность его старта и стремительность финиша породили коллизию: премьером в Канаде, как и в Британии, может стать только избранный депутат, а Карни – не депутат, он давно перерос этот статус, и пока непонятно, как и когда эту проблему «двоевластия» решат.

    Отправив в политический нокаут Фриланд, Карни сразу дал понять, для чего он это сделал – для спасения родины от Трампа. «США – это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме... В торговле, как и в хоккее, Канада победит», – пообещал он соотечественникам.

    Это заявление о готовности принять бой в «войне пошлин», которую Трамп после месячной паузы все-таки объявил Канаде. Как и в случае с любой другой настоящей войной, потери будут нести обе стороны: для многих штатов США именно Канада – главный торговый партнер, а тарифы Трампа, как и контрмеры Оттавы, гарантируют американцам инфляционный скачок.

    Отвечать США Канада будет избирательно, и есть мнение, что в экономике Карни разбирается значительно лучше Трампа. Следовательно, он сможет вести против США сколь угодно сложную игру, тем более, имея за плечами серьезную поддержку в лице глобалистской элиты как в Британии, так и самих США.

    Уже есть признаки того, что Трамп сильно перестарался в своем «троллинге» Канады и попытках унизить «губернатора» Трюдо.

    К моменту смены власти в США и сам Трюдо, и правящая Либеральная партия были близки к политическому банкротству и уверенно шли к разгрому на парламентских выборах, но Трамп взбудоражил канадское национальное чувство. С подачи Трампа канадские либералы взяли на себя ношу «противостоять национальной угрозе» в лице США, а заодно стали шеймить конкурентов – Консервативную партию, представляя дело так, будто оппоненты – это агенты враждебных «трампистов» внутри Канады, а Пуальевр – вообще «канадский Трамп» (на самом деле он если и Трамп, то «на минималках»).

    Учитывая длиннющий список претензий канадцев к Трюдо и его партии, такое не должно было сработать. Однако сработало: либералы резко прибавили по части популярности, а после победы Карни, как прогнозируют социологи, рейтинги двух главных партий Канады сравняются.

    Другими словами, Трамп возродил враждебную к себе силу и рискует получить вместо лояльного консервативного правительства в Оттаве такое, которое будет ориентировано на «глобалистскую жабу» с «вашингтонского болота», на Уолл-стрит и на Лондон.

    Правда, для этого Карни еще нужно выиграть осенние выборы и устоять под ударами экономической войны с США. Время покажет, у кого тарифы тарифистей, но это будет интересная партия – нажим и экономическая мощь против маневров и хитрости, где одна из сторон играет скорее в покер, а другая – в шахматы.

    Кто бы ни победил в итоге, внутриамериканская свара – это то, что способствует утверждению многополярного мира, следовательно, пусть воюют. От души.

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