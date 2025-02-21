Власти Канады обернули конфликт с США в свою пользу

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

В ходе своего тура по Старому Свету глава МИД Канады Мелани Жоли призвала Европу «проснуться», а соотечественников – осознать всю ту угрозу, которую США (а точнее их президент Дональд Трамп) несет Канаде.

«Мне было необходимо приехать в Европу, чтобы рассказать им, что именно происходит, убедиться, что мы будем координировать любые формы ответа на пошлины и что мы будем вместе защищать нашу национальную безопасность и суверенитет», – заявила она.

На первый взгляд, призыв абсолютно бесполезный. Евросоюз в полной мере осознает угрозу со стороны администрации Трампа как относительно планов по введению тарифов на импорт европейской продукции, так и с точки зрения его намерения выйти из общезападного «крестового похода» против России.

Но при всем при этом создавать антитрамповский союз Европа пока не готова. Для этого нет ни нужного уровня единства, ни достаточной внешнеполитической смелости (тем более после того, как Трамп демонстративно втоптал в грязь Владимира Зеленского). Попытки президента Франции Эммануэля Макрона провести в Париже ряд консультационных саммитов провалились, а некоторые его участники (в частности, премьер Италии Джорджа Мелони) публично открестились от любых нелояльных действий в отношении Трампа. Старый Свет действует по принципу «каждый сам за себя».

Кроме того, странам Европы будет сложно понять Канаду (кроме, конечно, Дании, на чью территорию Трамп тоже претендует). Канадцы весьма серьезно относятся к заявленному стремлению аннексировать их страну, которую хозяин Белого дома упорно называет 51-м штатом, и к идее введения тарифов на импорт канадских товаров.

Наконец, все понимают, что Европа Канаду не защитит. Тогда к чему визит, к чему призывы?

По всей видимости, тур Мелани Жоли и ее слова – это часть большой канадской стратегии, которую можно назвать «сопротивление ради сопротивления». Другими ее элементами являются, например, угрозы ответных санкций.

«Мы не хотим ничего инициировать, но если будут введены карательные тарифы для канадцев и Канады, мы отреагируем соответствующим образом», – говорит министр торговли страны Мэри Ын. Она наверняка понимает, что это убьет канадскую экономику: в случае торговой войны с США работу потеряют более полумиллиона канадцев.

Еще один элемент – заявленные планы по переориентации торговли (сейчас 78% импорта Канады идет в США). Ряд канадских экспертов предлагают развивать отношения с Китаем (кстати, исторической родины Мэри Ын). Например, отправлять туда энергоносители и продукцию сельского хозяйства.

Канадское «сопротивление» преследует две цели.

Во-первых, запугать Трампа и убедить его отказаться от враждебных планов по вводу тарифов (пока что решение заморожено до 4 марта). Параллельно работает дипломатия – на прошлой неделе все 13 премьер-министров провинций и территорий Канады отправились в Вашингтон на торговые переговоры с администрацией Трампа.

Однако выдвинутые Трампом условия для отказа от тарифной войны – сокращение притока мигрантов и фентанила через канадскую границу – являются только поводом. По данным на 2024 год, на американо-канадскую границу приходилось всего 1,5% задержанных нелегалов и 0,2% изъятого фентанила – крайне опасного наркотика, который производят в основном в Мексике.

Таким образом, если хозяин Белого дома встретит жесткое, но вежливое сопротивление, и увидит стремление канадцев идти до конца, то может и отступить, сославшись на то, что Оттава выполнила его требование. Примерно таким путем канадцы добились заморозки решения о тарифах до 4 марта.

Во-вторых, канадские политики хотят использовать Трампа для достижения внутриполитических целей, точнее, для победы в двух электоральных кампаниях: на голосовании за нового лидера правящей Либеральной партии, которое пройдет 9 марта, и на парламентских выборах, назначенных на октябрь.

Дело в том, что 69% канадцев относятся к Трампу негативно, а позитивно всего 18% – менее, чем каждый пятый. Поэтому кандидаты на роль лидера лейбористов всячески отыгрывают роль патриотов и защитников отечества. А потом новый лидер будет противопоставлять себя лидеру канадских консерваторов Пьеру Пуальевру, проводя параллели между ним и Трампом.

Уже запущен 35-секундный видеоролик, начинающийся словами: «Как вы можете говорить от имени Канады, если говорите как Дональд Трамп?».

«Ролик содержит фрагменты, на которых Трамп и Пуальевр произносят почти идентичные фразы», – рассказывает Reuters.

Кроме того, лейбористы отказались от запланированного повышения налога на выброс углерода, который неминуемо привел бы к росту потребительских цен и критиковался консерваторами.

Все эти и некоторые другие шаги принесли канадской власти плоды, несколько выправив ее популярность. Правящая партия отстает от консерваторов Пуальевра примерно на 15 процентных пунктов, но ее рейтинги растут и, как предсказывают аналитики, продолжат расти.

Либералов вполне устроит даже не собственная победа, а такая ситуация, при которой у консерваторов не хватит голосов для формирования однопартийного правительства. Если Трамп продолжит хамить канадцам, то этой цели они вполне могут достигнуть.