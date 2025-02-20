Почему США начали делать России подарки

Tекст: Геворг Мирзаян

Новая администрация США продолжает разочаровывать сторонников информационной войны с Россией. Белый дом принял решение заморозить финансирование шести проектов, связанных формально с расследованием, а по сути – с фабрикацией военных преступлений на Украине. Два проекта финансировались по линии USAID, три – Бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и обеспечению правопорядка, еще один – напрямую Госдепартаментом.

В совокупности на все шесть проектов администрацией предыдущего президента США Джо Байдена было выделено примерно 89 млн долларов, которые осваивали несколько десятков «экспертов», предоставлявших свои «экспертные знания» киевскому режиму. В том числе и с их подачи Украина возбудила более 140 тысяч дел о военных преступлениях с февраля 2022 года, пишет агентство Reuters.

Сейчас эти «эксперты» остались без работы, как и сотрудники украинских структур, занимавшихся фальсификациями – значительная часть из них тоже кормилась за счет американских грантов. Например, украинский Хельсинкский союз по правам человека потерял 75% своего бюджета.

«Главная задача американского спонсорства состояла исключительно в антироссийской направленности и дискредитации России», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета, руководитель Центра «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова.

Эту задачу никто не снимал – США и коллективный Запад в целом продолжают информационную войну и демонизацию России. Однако история с USAID и другими похожими программами подсветила ряд нюансов.

Во-первых, информационную войну нужно вести подконтрольными средствами и с лояльными исполнителями, не кусающими руку дающего. А с нынешними сотрудниками закрывающихся фондов подобных гарантий нет.

«Дональд Трамп ликвидирует ряд подразделений, которые создавались при Байдене для борьбы с Россией, но он исходит прежде всего из внутриполитических моментов. Во главе этих подразделений находятся люди, которые пользуются личным доверием Байдена», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

И эти люди для Трампа опасны как минимум в двух итерациях. В частности, они могут подрывать его позиции внутри страны.

«В ходе прошлой избирательной кампании эти же подразделения использовались для сбора компромата на Трампа и обвинения его в связях с Россией. Вполне логично, что глава Белого дома хочет избавиться от явно нелояльных кадров», – говорит Мендкович. Сейчас на фоне стремления Трампа добиться какого-нибудь компромисса с Москвой эти кадры снова могут начать раскачивать теорию заговора, по которой президент США лично заинтересован в сделке с Россией. Особенно в том случае, если итоговая сделка будет не слишком-то выгодна США.

Кроме того, эти люди могут и попросту сорвать переговоры с Россией за счет фабрикации новых фейков и создания так называемого негативного фона, как это было, например, с Бучей. Эта провокация внесла серьезный вклад в срыв переговорного процесса весной 2022 года.

Во-вторых, Белому дому нужны не только послушные, но и эффективные исполнители. Сотрудники фальсификационных фондов свою эффективность доказать не могли, а пресловутые 140 тысяч уголовных дел против России не трансформировались в нечто серьезное, что могло бы быть использовано для давления на Москву.

Кроме того, сама тема «военных преступлений России» уже не пользуется популярностью. Отчасти из-за грубых фальсификаций в той же Буче (за прошедшие почти три года киевский режим даже не смог составить список погибших), отчасти из-за всплывающих фактов военных преступлений со стороны ВСУ как на территории Курской области, так и на бывших украинских землях.

Эти преступления Россия тщательно документирует без всяких грантов.

По сути, единственным выгодоприобретателем от работы фальсификационных фондов стали те, кто за счет выделяемых денег жил.

«Эти структуры показали крайне низкую эффективность при больших тратах. Мы видим на конкретных примерах, что работавшие там чиновники не достигли особых успехов на ниве борьбы с Россией, но при этом очень серьезно обогатились», – говорит Мендкович.

Так, состояние руководителя USAID Саманты Пауэр составляет десятки миллионов долларов, хотя ее зарплата не превышала и миллиона долларов в год.

В теории эти фонды можно было реформировать и вычистить, но новая администрация в принципе не понимает, какой профит с них можно получить.

«Закрытие не связано с морально-этическими соображениями. Это для Белого дома вопрос реструктуризации ресурсов, в том числе денежных. У нового президента другие методы работы – ультиматум и жесткие шаги. Инструменты публичной дипломатии ему не близки», – объясняет Наталья Бурлинова. Или, по крайней мере, те инструменты, которые продвигают ценности глобализма – «либерального мира».

Попытка демонтажа этого мира со стороны Трампа не сводится к закрытию токсичных фондов. Теперь США открыто помогают европейским правым партиям, например, «Альтернативе для Германии» в ФРГ и «Партии реформ» в Великобритании. Новая администрация воспринимает их как идеологических союзников, выступающих за отказ от неолиберализма и возвращение к «базовым» национальным интересам.

Но это те же самые силы, которые либо выступают за нормализацию отношений с Москвой, либо враждуют с теми, кто против этой нормализации, в первую очередь с Еврокомиссией, где о той же «АдГ» отзываются как об «агентах Кремля».

То есть в данном случае Трамп действует в своих интересах. Но они совпадают с интересами Москвы, тем более что в рамках своих мероприятий по демонтажу новый президент США отказывается от принципа «у интеграционных структур либерального мира нет границ». Трамп эти границы видит, как и видит, что Украина находится по другую сторону, что бы ни утверждали в ЕС.

Президент США уже заявлял, что членство Киева в НАТО непрактично и нецелесообразно. А его министр обороны Пит Хегсет наотрез отказался отправлять на Украину американских солдат в каком-либо качестве – миротворческом или любом другом.

«Они просто выбросили на помойку один из главных инструментов давления на переговорах еще до их начала»,

– сокрушался по этому поводу бывший пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер. Этим он в который уже раз дал понять, что Запад обманывал украинцев, гарантируя им членство в НАТО.

Отказался Трамп и от других антироссийских обязательств перед Европой – в силу, в том числе, того, что не любит обязательства, тем более перед либеральным Евросоюзом.

Он перестал поддерживать миф о «российской изоляции». Не поставил в известность Брюссель, что собирается позвонить в Москву. Договорился с российским президентом об очных встречах и взаимных визитах – нескольких и при этом (Трамп четко оговорил этот момент) двусторонних. Но без участия Европы – и без учета ее интересов.

Наконец, Трамп сократил финансирование западных и украинских СМИ через закрытие USAID. Тем самым он косвенно признал, что антироссийская пропаганда в нынешнем виде неэффективна и не отвечает интересам США.

Однако это не означает, что от этой «мягкой силы» откажутся. Ею просто будут заниматься те, кого чистить не нужно.

«Конечно, тот факт, что многие программы USAID закроются, является хорошей новостью. Воздух станет чище. Но у США есть другие структуры публичной дипломатии – не столь одиозные, но не менее эффективные. Целая структура больших и малых фондов с частными деньгами. Плюс у Госдепа есть программы по линии Департамента публичной дипломатии. И нам с ними конкурировать очень тяжело в силу ограниченности наших собственных ресурсов», – резюмирует Наталья Бурлинова.

Следовательно, готовиться нужно ко всему, а то, что многие действия новой администрации президента США выгодны России, не должно притуплять бдительности. После чистки кадров от балласта на месте грубо слепленных фейков могут возникнуть куда более серьезные провокации.