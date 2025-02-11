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    11 февраля 2025, 08:40 • Политика

    Зеленский недаром испугался молитв

    Зеленский недаром испугался молитв
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Национальный молитвенный завтрак в США стал причиной грандиозного скандала на Украине. Владимира Зеленского на это мероприятие не пригласили, поэтому он отчитал тех представителей власти, кто молитвенный завтрак все-таки посетил. У Зеленского есть причина, чтобы реагировать на молитвы, как бесу: сейчас ему по-настоящему страшно.

    Владимир Зеленский прежде всего актер. Но он не имитирует гнев, когда нападает на Верховную раду за то, что «около половины» депутатов были не на заседании парламента, но и «не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье, не в Сумах», а в городе Вашингтоне на так называемом Национальном молитвенном завтраке.

    Тот, кто называет себя президентом Украины, действительно недоволен, но не потому, что работа парламента из-за американского завтрака забуксовала: Зеленскому парламент не нужен, он предпочитает единоличное правление через главу своего офиса Андрея Ермака и неконституционные органы власти типа СНБО.

    Желание покрасоваться перед народом, выкручивая холопам чубы и напоминая тем самым, кого бояться нужно, несомненно присутствует: Зеленский не только эгоцентрик, но и специалист по самопиару. В таких вещах должен пригодиться актерский опыт, но гнев тут, повторимся, искренний: Зеленский зол, потому что ему страшно. Он чувствует, что благочинное мероприятие в США может стать для него панихидой.

    Национальный молитвенный завтрак ежегодно проводится в столице США уже более 70 лет и в полной мере отвечает своему названию: американская элита завтракает и молится в присутствии президента. Поскольку президентом сейчас является Дональд Трамп, центральное место в его напутствии молящимся занимал сам Трамп и его дети.

    В частности, он опять вспомнил о выстреле в Пенсильвании и выразил уверенность, что выжил благодаря тому, что Бог наблюдает за ним. А один из сыновей Трампа, по его свидетельству, стал после этого «на 25% более верующим».

    Украину новый президент США тоже упомянул, но без подробностей: «мы напряженно работаем, чтобы остановить эту нелепую войну». Однако в этих «мы» нет Зеленского.

    Трамп его не любит, демонстративно им пренебрегает и ведет переговоры с Москвой за спиной Киева, чего Зеленский умолял не делать.

    Крайне неприятная ситуация возникла и с торгом вокруг недр Украины. Зеленский считал, что это его козырь на случай, если США откажутся от дармовой поддержки Киева, – использовать полезные ископаемые в качестве залога. Когда Трамп ископаемыми заинтересовался, довольный Зеленский расстелил перед американцами карту: тут, мол, у нас литий, а тут титан – берите. Выглядел он при этом как внук-наркоман, притащивший в ломбард столовое серебро бабушки.

    За этим последовал ледяной душ, поскольку в Вашингтоне заявили о заинтересованности в недрах Украины как в способе возместить уже потраченные средства, а не как в залоге будущих кредитов. При этом сам Трамп оценил стоимость возможной сделки в 500 млн долларов. У президента США весьма вольные отношения с цифрами, но он все-таки бизнесмен, так что вряд ли взял сумму с потолка. Скорее это оптовая цена, скорректированная из-за сложного положения Зеленского в меньшую сторону.

    Полмиллиарда – смешная сумма по меркам ведущегося конфликта. Например, прошлогодний пакет помощи для Киева, не без труда утвержденный в Конгрессе, оценивался более чем в 60 млрд долларов. На такие средства Украина не проживет, а раз так, не жилец и Зеленский. Сколь бы жестким ни был его режим, украинские элиты быстро съедят того, кто не сможет обеспечить хорошие отношения с США и бесперебойное финансирование.

    То, что Зеленский попал в опалу в Вашингтоне, означает аннулирование его «ярлыка на княжение» и «охранного ордера». Команда «фас» может быть отдана в любой момент.

    Очевидная опасность для Зеленского в таких условиях – то, что у Трампа начнут диалог за его спиной еще и с недовольными в украинских элитах. Такую возможность офис президента Украины всячески пытается минимизировать. Например, предыдущий глава МИД Дмитрий Кулеба вылетел в отставку, потому что конкурировал с Зеленским в информационном пространстве и имел свои каналы связи с американцами. Нынешний – Андрей Сибига – вперед шефа не лезет и слова лишнего не скажет.   

    В качестве площадки, с которой мог бы стартовать диалог о списании Зеленского в утиль, Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне подходит идеально.

    Среди его гостей несколько тысяч человек: бизнесмены, священники, видные политики-консерваторы. Когда традиция молитвенной трапезы в Вашингтоне только появилась, религиозное ядро было среди республиканцев ведущим. Будь оно ведущим до сих пор, нью-йоркский шоумен Трамп нипочем не избрался бы президентом. Современные США – тоже государство относительно религиозное, где назвать себя атеистом осмелится считанное число политиков (и в основном из числа левых радикалов). Но даже в Республиканской партии это больше не мейнстрим – мейнстрим там «трампизм», представители которого скорее хотят казаться религиозными людьми, чем действительно ими являются.

    Сейчас «трамписты» и «богомольцы» находятся в союзе из-за общего врага – леволибералов. Отношения между ними сложные, но налицо созависимость: вторые без первых уже не тянут, первые без вторых еще не могут, а потому имеют влияние друг на друга. Лоббисты Киева этим пользовались и продолжают пользоваться: украинская делегация на завтраке в том числе и поэтому была самой большой из иностранных.

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, оправдываясь перед Зеленским, заявил, что на завтраке присутствовали 37 депутатов (это, кстати, не половина, а менее 10% состава) с целью «перезагрузить отношения со стратегическим партнером Украины». Стефанчук выглядит как человек, который завтракает трижды, и вообще деятель довольно неприятный, но по сути прав: религиозное крыло республиканцев – это прямой выход на Трампа и его окружение, а многие в этом крыле по-прежнему поддерживают Украину.

    Американский жестоковыйный протестантизм еще в период первой холодной войны породил множество русофобских мифов, многие из которых живы до сих пор. Уравнивание коммунизма с сатанизмом и штамп «империя зла» в отношении атеистического СССР – это из их среды. И эта среда – то самое место, куда украинцам перспективно ходить за милостыней.

    «Трамписты» не такие – эгоистичны, прижимисты, ориентированы только на американских христиан. Обе политические линии пересекаются на нынешнем спикере Палаты представителей и третьем человеке в США Майке Джонсоне: он – верный солдат Трампа, однако представляет Америку общин, пасторов и обязательной воскресной службы.

    В прошлом году Джонсон несколько месяцев зажимал тот самый байденовский «пакет» на 60 млрд долларов. Но потом заявил, что Киеву необходимо помогать, так как «истинная цель» Москвы – физическое уничтожение украинских христиан (потому что коммунизм – это сатанизм, а бывших коммунистов не бывает). Это бред, но именно такую картину мира украинские лоббисты проталкивают среди американских богомольцев. У них хоть Гитлер, хоть Христос – любое лыко в строку, а на страхах перед красной Москвой консервативные протестантские приходы воспитаны. Да и до сих пор на них ведутся.

    В России с ее поддержкой «традиционных ценностей» принято считать, что религиозные республиканцы близки к нам в плане принципов и табу, поэтому более договороспособны, чем либеральная секта, где молятся на BLM и ЛГБТ. Но в протестантском пространстве США довольно собственных сект, подчас еще более агрессивных и имеющих собственные позиции на Украине.

    Один из главных виновников начала войны в Донбассе, соавтор госпереворота 2014 года и бывший и. о. главы киевского режима Александр Турчинов, с приходом которого во власть на Украине началась эра насилия, русофобии и ужаса, помимо прочего, протестант-миссионер по кличке Кровавый пастор. В «богомольном крыле» республиканцев его обожали.

    Зеленский человек не крещеный, не верующий и не умный, зато циник и, как было выше сказано, актер. Пригласи его Трамп на молитвенный завтрак, прилетел бы в плотном кольце украинских попов-самосвятов и поклоны бы бил – лишь бы дали еще оружия и денег. Но его не пригласили, поэтому на молитвы он реагирует как истинный черт и искренне боится момента, когда американские и украинские элиты споются против него. А они споются.

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