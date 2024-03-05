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    5 марта 2024, 23:10 • Политика

    Преемник Нуланд должен перепугать Зеленского

    Преемник Нуланд должен перепугать Зеленского
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уходит с госслужбы. Она отвечала за связи с Россией еще во времена первого правительства Ельцина, но всероссийская слава пришла к ней после раздачи «печенек» на Майдане. У того, что Нуланд выбрала пенсию, хотя ей прочили кресло госсекретаря, есть серьезные причины. А у президента Украины есть причины перепугаться от кандидатуры ее сменщика.

    Формально Виктория Нуланд была только четвертой в дипломатической иерархии США, но по своему реальному влиянию сопоставима с первым номером – госсекретарем Энтони Блинкеном, на место которого, по слухам, метила. Они близки по взглядам, но принадлежали к разным кланам, и Нуланд нависала над Блинкеном, как Немезида: в случае, если бы на госсекретаря решили списать все внешнеполитические провалы байденовского периода и снять с должности, Госдепартамент наверняка достался бы ей.

    Она всего на год старше Блинкена, но как дипломат ему в матери годится. Он больше кабинетный теоретик, чем практик, скорее «подай-принеси» при политиках, чем политик, тогда как Нуланд обычно работала «на передовой» – в защищенных переговорных по всему миру, являясь карьерным послом и в русском, и в американском смысле термина.

    В России это означает, что человек попал на дипслужбу не со стороны (например, как политический назначенец), а через профильное образование и лестницу в структурах МИД. А в США это что-то вроде главного почетного звания для дипломатов – констатации не только заслуг, но и высочайшей профессиональной квалификации. Начиная с 1956 года его удостаивались всего шесть десятков человек, и Нуланд – одна из самых известных в списке.

    Она была хороша в своем деле, десятилетиями отвечала за важные для Вашингтона направления – НАТО, Россию, Украину, и как будто была рождена для того, чтобы когда-нибудь возглавить Госдепартамент, а лучше всего сейчас, когда назначать женщин особенно модно. Однако президент Джо Байден по-стариковски упрямо держится за Блинкена, которого знает давно и близко. Он ему доверяет и не хочет заменять на более сильных и самостоятельных персонажей типа Нуланд.

    Тем не менее госсекретарь наверняка вздохнул с облегчением, когда получил ее прошение об отставке.

    Тот факт, что Блинкен сам анонсировал уход приписываемой ему соперницы, как будто говорит о его желании отрезать ей путь к отступлению и возможности передумать. Так это или нет, он не скупился на комплименты, назвал Нуланд «исключительной» и пообещал ей место в учебниках из-за той роли, которую она сыграла в событиях вокруг Украины.

    В российских учебниках ей тоже может найтись место, только с другими акцентами. Нуланд прославилась по нашу сторону Тихого океана и Атлантики, когда раздавала печенье протестующим на Евромайдане в преддверии госпереворота. А поддерживало эту славу то, что она продолжила курировать украинское направление и была основным переговорщиком Вашингтона с Москвой по всем вытекающим из этого вопросам.

    Начало СВО – это ее личный провал, такого поворота событий Нуланд пыталась не допустить, но не смогла удержать нужную степень контроля над своевольной украинской властью. Отставку главкома ВСУ Валерия Залужного она тоже якобы хотела предотвратить и тоже не преуспела. Вскоре после этого Нуланд перестала быть первым замом Блинкена и вторым человеком в Госдепе (формально считалась подменяющей на этой должности и продержалась полгода – до назначения Курта Кэмпбелла), а теперь, месяц спустя, уходит в отставку и со своего «поста номер четыре», то есть окончательно.

    Вряд ли это падение из-за провалов. Провалов в карьере Нуланд немало прежде всего потому, что она работала на самых сложных направлениях.

    Это гораздо больше похоже на бегство с тонущего корабля, где корабль – администрация Джо Байдена.

    Тот вариант, при котором он через восемь месяцев сможет выиграть президентские выборы, представляется маловероятным. В глазах Нуланд он, возможно, вовсе невероятный, поскольку она со «стариной Джо» взаимодействует лично и ближе многих к его диагнозу. А с возвращением в Белый дом Дональда Трампа ее дальнейшая работа в Госдепартаменте несовместима, несмотря на опыт и «погоны».

    Хотя Нуланд прочно ассоциируется с Демократической партией Обамы и Байдена, она надпартийный дипломат – тот самый карьерный профи, который остается на службе вне зависимости от личности президента. Первую не аппаратную, а истинно публичную должность посла США в НАТО Нуланд получила при республиканце Джордже Буше-младшем. Очень возможно, что этому содействовал ее супруг Роберт Каган – политический теоретик, а по совместительству друг и единомышленник окружения обоих Бушей, старшего и младшего.

    Его прочная связь с «неоконами» – самым агрессивным крылом республиканцев – держится до сих пор, хотя сам Каган покинул партию с приходом президента Трампа, на все лады его проклиная.

    Нуланд тогда тоже ушла с госслужбы: может, из-за мужа, но, скорее, из-за того, что ее политическое кредо подходило и «неоконам»-республиканцам, и глобалистам-демократам, но не изоляционистам-«трампистам». Это кредо – удержание мирового доминирования США любой ценой и борьба с нелояльными режимами при помощи силы.

    Она публично подчеркивала, что работа дипломатов и военных дополняет друг друга. Это действительно так, но в устах сторонницы американского экспансионизма звучит жутковато – в духе вечных «войн за демократию» рядом с Россией и нефтью.

    Трамп скорее за то, чтоб держать солдат дома, а НАТО – чтобы распустить как слишком дорогое удовольствие. В первую очередь поэтому «неоконы» и объявили себя главными противниками Трампа внутри партии, но проиграли и были вытеснены со значимых партийных постов на обочину в период трамповского ренессанса, вызванного не тем, что бывший президент по-настоящему хорош, а тем, что действующий (то есть Байден) по-настоящему плох.

    На последнее «неоконы» вложились в Никки Хейли, но теперь уже очевидно, что проще будет Трампа положить в землю, чем Хейли над ней приподнять.

    Байден тоже, мягко говоря, не боец, поэтому комфортное время ухода для Нуланд – это сейчас. Блинкен будет с шефом до конца, как верный оруженосец, а Нуланд нет необходимости передавать дела ненавидящим ее «трампистам», которые станут задавать неприятные вопросы и вникать в щекотливые детали.

    Поэтому она передаст дела Джону Бассу – другому профессиональному дипломату с похожими взглядами, чей послужной список, впрочем, должен заставить вздрогнуть президента Украины Владимира Зеленского. Басс – не новый доктор. Скорее, патологоанатом.

    Он был послом в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам. И послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть. А также послом в Турции, когда президент Реджеп Эрдоган, устояв при попытке военного переворота, провел масштабную зачистку от американской агентуры и агентов влияния.

    То есть человек, которому по наследству от Нуланд достанется вся украинская проблематика, не слишком-то везуч, но наверняка умеет уничтожать улики и опечатывать помещения. Но это именно то, что нужно на Украине и Нуланд, и Байдену, и Байдену-младшему, чья жадность и забывчивость подвели отца под импичмент, и всей той глобалистской элите, которая раздула в Восточной Европе пожар войны и не смогла его обуздать.

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