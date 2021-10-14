Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

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14 октября, четверг  |  Последнее обновление — 19:22  |  vz.ru
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Брюссель отказался признать энергетические ошибки

Планы борьбы с газовым кризисом Еврокомиссии – пустышка Victor Lisitsyn/Global Look Press
Еврокомиссия представила свои рекомендации по борьбе с энергетическим кризисом, разразившимся в Евросоюзе. Из речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон видно, что Брюссель не признал за собой ни одной ошибки, которые и привели к текущему кризису. Каков же рецепт спасения Европы?  Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Москву прикрыли от ударов из космоса

На Западе признают, что комплексы С-500 не имеют аналогов в мире Минобороны России/Youtube
На вооружении ВКС появились первые новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Системам, чьи противоракеты могут поражать цели, летящие на высоте почти в двести километров, поручена охрана Москвы и всего Центрального региона России. Таким образом, столица получает противоракетную оборону, которая способна защитить ее от ядерных межконтинентальных боеголовок в ближнем космосе. Подробности...
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Зеленский похитил человека ради фото с Путиным

Украина перешла «красную линию» в Донбассе Sergey Dolzhenko/Pool/REUTERS
Украинские силовики похитили безоружного наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Это произошло на фоне заявлений Киева о необходимости проведения саммита «нормандской четверки» и заверений представителя Госдепа США Виктории Нуланд о необходимости исполнения Минских соглашений. В ответ глава ЛНР приостановил участие республики в переговорах. Зачем Украина пошла на этот шаг и как он отразится на ситуации в Донбассе? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
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Кто на Украине оценит «газовый» жест Путина

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Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

    Нуланд назвала свои встречи в Москве «конструктивными», «продуктивными», «откровенными» и «полезными»
    		   14 октября 2021, 18:15
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американская сторона оценивает более оптимистично, чем российская. Но наиболее проигравшей стороной выглядит Украина − гостья из Вашингтона подтвердила, что Донбассу нужна автономия, а Минским соглашениям − имплементация, чего в Киеве боялись больше всего. Почему один из вашингтонских «ястребов» вдруг решил стать «голубем»?

    Два дня Виктории Нуланд в Москве включали в себя три важные встречи – с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, помощником президента Юрием Ушаковым и замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, но встреч могло быть и больше. Нуланд для того и пустили в Россию, несмотря на присутствие замгоссекретаря США по политике в черном списке, чтобы закрытые переговоры действительно были закрытыми или даже засекреченными – без прослушивания и утечек. Ни американцам, ни их «клиентеле» в Европе мы в этом смысле давно не доверяем. 

    И сама Нуланд, и пресс-служба Белого дома охарактеризовали все прошедшие переговоры как «конструктивные», «продуктивные», «откровенные» и «очень полезные», а при выходе из здания на Старой площади американская гостья просто показала журналистам вытянутый большой палец («во как поговорили!», мол) и сфотографировалась с неизвестными поклонниками

    Но это по большей части «инфошум», особенности американского этикета – не значит примерно ничего.

    С российской стороны конкретики по переговорам было ненамного больше, а показного оптимизма не было вообще. То, что встречи с Нуланд оцениваются как полезные и откровенные, подтвердили все. Но, например, Рябков допустил дальнейшее обострение отношений между Россией и США вплоть до заморозки работы дипмиссий, которое произойдет само собой, если этому не препятствовать («прилагать усилия по нормализации»). При этом он констатировал «отсутствие подвижек» и то, что «американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям».

    Следовательно, предложение о взаимном обнулении ограничений на работу дипмиссий США не приняли. Как минимум – лично Нуланд. По крайней мере – пока.

    Какая в таком случае от переговоров может быть польза (а ее наличие подчеркивали все стороны), объяснила официальный представитель МИД Мария Захарова: «Произошла инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно». Опять же – без подробностей.

    Однако есть два конкретных пункта, из которых не стали делать секрета ни Нуланд, ни принимающая сторона. Это согласие сторон по предоставлению Донбассу автономии и по необходимости воплощать Минские соглашения.

    «Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения», – заявил Козак. А сама Нуланд написала в «Твиттере», что «полная имплементация» (этот термин любит употреблять Сергей Лавров) оных – это общий интерес США, России, Германии, Франции и Украины.

    Украина, кстати говоря, уверена в обратном. В том, что касается Донбасса, дипломатической стратегией Киева в США является «выцыганивание» разрешения не исполнять Минские соглашения («сняться с крючка», по выражению одного горлопана) и навязать России через санкции и угрозы какое-нибудь новое, которое позволило бы Украине просто поглотить Донбасс и провести там зачистку от нелояльных элементов.

    Сколь-либо существенную автономию Донецку и Луганску Киев предоставлять не хочет, прежде всего по той причине, что это означает для него проигрыш в войне.

    Это признание того, что воевали зря, что убивали и погибали ни за что, потому что изначально восставший Донбасс просил именно автономии, а не отделения от Украины.

    Теперь же отмечено, что как минимум лично Нуланд не видит других путей разрешения конфликта, кроме как через автономизацию Донбасса, а «с крючка Минских соглашений» Украина не «снялась» – «имплементировать» их все-таки придется.

    Это однозначное поражение украинской дипломатии и лично Владимира Зеленского. Как минимум потому, что они считали своей «однозначной победой» то, что по итогам долгожданной встречи Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне американская сторона никак не упомянула Минские соглашения, хотя сама по себе тема Донбасса на переговорах поднималась.

    То, что Нуланд по столь чувствительным вопросам взяла не украинскую, а российскую сторону, может показаться удивительным. Ее, кормившую Евромайдан «печеньками», в российской публицистике давно называют убежденной русофобкой. Допустим, так оно и есть, но она в то же время опытный дипломат еще более-менее традиционной школы.

    Другими словами, она прекрасно знает, что сепаратистские конфликты урегулируются либо через полноценную военную победу (чаще всего кровавую), либо через предоставление сепаратистам автономии и амнистии.

    Что же касается Минска-2, еще при президентах Порошенко и Обаме Нуланд обратила к украинской стороне реплику, смысл которой в том, что соглашения, может, и неудачные, но раз подписались – исполняйте. Это тоже из области традиционной дипломатии, которой украинцы хотят противопоставить упрямое намерение сидеть на берегу реки в ожидании, пока мимо проплывут трупы их русских врагов.

    Американцев это не совсем устраивает – они мыслят рациональнее. В Вашингтоне считают, что в военно-политическом смысле контролируют Украину уже сейчас (что, к сожалению, правда) и могут использовать ее по своему усмотрению – для конфронтации с Россией в том числе, если вдруг потребуется ее ужесточить.

    В то же время их стратегия в том, чтобы Киев как геополитический актив не был глубоко убыточным, чтобы сам более-менее зарабатывал себе на жизнь и не существовал на одни лишь подачки США, ЕС, ВБ и МВФ. Решение этой проблемы они видят в борьбе с чрезмерной коррупцией – и плотным образом контролируют соответствующие украинские ведомства, а также в сохранении за Украиной статуса важного транзитера энергоресурсов – без этого ее экономика просто не выживет.

    Это возможно лишь при существенной модернизации украинской ГТС, чтобы она могла прокачивать не только газ, но и, например, водород – с учетом «зеленого курса» Евросоюза, который поддерживает Демпартия США. Это очень дорогая, потому непопулярная у налогоплательщиков – американских и европейских – затея, поэтому необходимы значительные частные инвестиции, а их не будет до тех пор, пока на Украине латиноамериканский масштаб коррупции и перманентная угроза начала войны – сперва в Донбассе, а потом, глядишь, с Россией, которая от этой модернизированной ГТС ничего не оставит.

    Это не означает, что такая война действительно вероятна. Но так рассуждает частный инвестор – даже гипотетические риски подобного масштаба для него неприемлемы.

    Таким образом, вопрос в конечном счете упирается в деньги – в содержание американского сюзерена, которое американцы хотели бы повесить на Россию в максимально возможной степени, но понимают, но неиспользованных рычагов воздействия на Москву почти не осталось, кроме тех, которые даже трогать опасно.

    Эти (единственные более-менее конкретные) итоги визита Нуланд в Москву важны и по той причине, что тезисы про автономию для Донбасса и Минские соглашения, судя по всему, являются средневзвешенными для администрации Байдена (в противном случае их просто бы не озвучивали). Там сейчас обсуждаются несколько подходов к отношениям с Россией. Самый радикальный, пожалуй, у госсекретаря Энтони Блинкена, самый примирительный – у спецпосланника по климату Джона Керри.

    Для Нуланд Блинкен – чужак, Керри – бывший начальник. Идеологически она ближе к первому, но претендует на то, чтобы быть отдельным центром силы при малоактивном из-за возраста президенте. В Москве она прощупывала не только «узлы разногласий» и переговорные позиции, но и собственные возможности – ветеран Госдепа предпочла бы быть «дипломатом номер один» на всем восточноевропейском направлении, отодвинув от него Блинкена.

    От того, удастся ей это или нет, критично зависит дальнейшее развитие наших отношений с США, включая их «украинскую» часть. В практической дипломатии американцев, конечно, важно, кто из них больший «русофоб», но еще важнее, кто мечтатель-теоретик, а кто рационалист и практик. Блинкен из первых, Нуланд из вторых – и это еще одна плохая новость для Украины, где желаемой политикой США по отношению к Минску-2 остается отсутствие практики.


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