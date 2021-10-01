Американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО»

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1 октября, пятница  |  Последнее обновление — 22:31  |  vz.ru
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Изгнание мигрантов ввергло Британию в бензиновый кризис

Очереди на британских заправках сохраняются по сей день Vuk Valcic/SOPA Images/Sipa US/Reuters
Гигантские очереди на заправках, преследования и попытки захвата бензовозов, закрытие предприятий, школ и университетов. Все это не постапокалиптический голливудский триллер, а сегодняшняя реальность в Великобритании. Как до такого дошло и при чем здесь решения, принятые британским правительством для ограничения миграции? Подробности...
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У Москвы и Анкары остался общий неприятель в Сирии

Эрдоган заявил про единство с Путиным почти по всем вопросам Владимир Смирнов/ТАСС
Едва покинув Сочи после переговоров с Владимиром Путиным, турецкий президент обрушился с упреками на Вашингтон. Он не только призвал США освободить сирийскую землю от своих войск, но и назвал одного из ключевых соратников Байдена «режиссером террористов». С Путиным же у Эрдогана, по его словам, «единство почти по всем вопросам». Что же подталкивает Турцию столь быстро сближаться с Россией? Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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«Энергонезависимость от России» душит литовскую экономику

Литва могла бы получать трубопроводный газ из России, но предпочла иное решение REUTERS/Ints Kalnins
Провозглашенная в Литве политика «энергетической независимости от России» заканчивается крахом. Например, отопление в стране в этом сезоне подорожает как минимум на треть, а последствия будут печальными и для населения, и для промышленности. Причем похожая ситуация наблюдается и в других странах, особенно рьяно занимающихся гибридной войной против России. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Сибирь должна перестать быть периферией России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Настаёт момент, когда споры западников и антизападников должны прекратиться сами собой, поскольку Россия уже не может определять себя в мире относительно Запада. В новой реальности лозунг «Азия от Шанхая до Калининграда» выглядит более здравым, чем «Европа от Лиссабона до Владивостока». Подробности...
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Дети мигрантов станут русскими

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
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Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В один день из Брюсселя пришло две новости: ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Украины, Грузии, Молдавии и Западных Балкан, а также хочет поставить под свой контроль восточные границы Польши. При этом стена на польско-белорусской границе устраивает не только Брюссель и Варшаву, но и Минск. Подробности...
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    Американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО»

    Объявив Украину «де-факто членом НАТО», американцы ей, к сожалению, не польстили    1 октября 2021, 21:30
    Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
    Текст: Станислав Борзяков

    Влиятельное американское издание The American Conservative утверждает, что Вашингтон рассматривает Украину как «де-факто члена НАТО», хотя и не планирует включать ее туда «де-юре». Что это означает для Украины и что − для России, где расширение Североатлантического альянса за счет постсоветских стран воспринимают как «красную линию» в отношениях с Вашингтоном и Брюсселем?

    Формулировка «де-факто член НАТО», предложенная для Украины старшим научным сотрудником Института Катона Тедом Галеном, – это прежде всего пропагандистский конструкт. Киеву как бы предлагают смириться, что алкаемое им присоединение к Североатлантическому альянсу в обозримом будущем не состоится, хуже того, никаких подвижек «де-юре» на этом пути тоже не будет.

    То есть холоп может считать себя паном, если ему угодно, но документа на то не выдадут.

    «Де-факто член НАТО» – это словесная попытка подсластить горькую пилюлю. В целом американцы не возражают против вступления Украины в альянс, но признают, что не могут убедить в том же европейских партнеров, прежде всего Берлин и Париж. В этом смысле ничего не меняется вот уже 15 лет, но раньше, при президенте Джордже Буше – младшем, Вашингтон был готов настаивать на своей позиции, а теперь не готов – поводов для разногласий с европейцами и без того слишком много.

    Для Германии и Франции неуступчивая и коррумпированная Украина ассоциируется преимущественно с проблемами и убытками. Кроме того, там знают, что приглашение Киева в НАТО – это своего рода «красная линия» для России. За этим последует реакция, о жесткости которой можно только гадать.

    Это позиция топовых членов альянса, а в мелких частностях все еще хуже. Например, Венгрия по-прежнему единолично блокирует все мероприятия в официально существующем формате «Украина + НАТО», поскольку закарпатских венгров лишили образования на их родном языке. Об официальном членстве или хотя бы о Плане действий по членству (ПДЧ; на английском MAP, то есть карта) в таких условиях говорить не приходится.

    Все это выглядит как повод посмеяться над киевскими стратегами по нашу сторону поребрика. Тем более мы-то понимаем – для Владимира Зеленского формулировка с «де-факто» очень слабое утешение. В украинской политической культуре мыслят по принципу «все или ничего», поэтому для подтверждения своего «альфачества» нужно или приглашение в НАТО, или ПДЧ, или еще какая-нибудь бумага, а на слово там никто не верит.

    В общем, для украинцев план провален и с политической, и с пропагандистской точек зрения. Но это, к сожалению, не отменяет того, что по сути формулировка Теда Галена правдива, а это горькая пилюля уже для нас.

     

    Объявив Украину «де-факто членом НАТО», американцы ей, к сожалению, не польстили. США действительно воспринимают ее как участника альянса в контексте своих возможностей в этой стране. А что там на вывеске написано, их волнует в наименьшей степени.

    Могут ли, например, американцы разместить свою военную базу в любой точке Украины, если вдруг решат, что такая база им нужна? Однозначно да. А со стороны Киева они могут рассчитывать на безоговорочное принятие такой базы и на организацию народных гуляний в ее честь.

    На Банковой улице, где находится офис Зеленского, выпьют все шампанское в тот день, когда американцы предложат разместить на Украине военную базу.

    Еще 15 лет назад можно было бы ожидать того, что создание такой базы вызовет широкое народное возмущение. Теперь надежд на это нет: силы, которые могли бы такое возмущение возглавить, или покинули Украину физически, или полностью подавлены спецслужбами.  

    На базах, впрочем, свет клином не сошелся. Могут ли американцы поставлять Украине любые вооружения, кроме стратегических боеголовок? Могут ли наводнить Киев своими военными советниками, которые лично займутся подгонкой украинской армии под любые стандарты? Могут ли использовать территорию Украины для бесконтрольного шпионажа и организации любых провокаций против России?

    Да, если захотят. Политическая элита Украины не просто зависима от американцев – она желает укреплять эту зависимость в будущем. Одобрение из Вашингтона и любая помощь с его стороны расценивается там как форма политической легитимации. Это и «охранная грамота» от внутренних врагов, и даже источник народной популярности: украинцы настолько разочаровались в своих политиках, что американским доверяют больше, как бы возлагая на Вашингтон функции по «контролю качества».

    Единственное препятствие к любой деятельности американцев на Украине – это опасение ответа со стороны России. «Ответа» в широком смысле: резкое ухудшение и без того глубокого кризиса в отношениях с ядерной державой (уже со второй – не забываем про Китай) – не то, чего бы им сейчас хотелось. Но со стороны Украины их руки полностью развязаны – разделяй и властвуй.

    При этом вопрос о наших трехсторонних разногласиях не стоит так, как его обычно ставят – решатся ли США на войну с Россией из-за Украины? Если США в принципе решатся на войну с Россией, то из-за Украины воевать тоже будут. В обозримой перспективе – не решатся, но лучше не забывать, что тут яйцо, а что курица.

    Для самой России принципиально значимо, чтобы территория Украины оставалась нейтральной зоной. Это естественная часть представления о своей национальной безопасности для страны, угроза существования которой трижды приходила с запада – ногами, на лошадях и на танках. Но США не считают Украину нейтральной зоной, они считают ее своим сателлитом, которому готовы выделить содержание – незначительное по американским меркам, но значительное по украинским.

    Впрочем, там рады любому символу «союзничества с США», и предпосылок к изменению этой ситуации не видно, в том числе – через смену на Украине власти. Путем «майдана» она там меняется строго в пользу Запада, а демократический путь невозможен в условиях диктатуры президента Зеленского

    Сам Зеленский хотел бы, чтобы эта его преданность США «отливалась в ордена» – в программы помощи и в членство НАТО, но на второе его просят не рассчитывать. В конце концов, если Украина «де-факто» в НАТО, зачем ей там быть «де-юре»? Если есть молоко, зачем тогда корова?

    Для американцев даже удобнее, когда их взаимодействие с Украиной и усиление оной как части архитектуры глобального доминирования происходит не системно (как было бы в рамках НАТО), а «по чуть-чуть» и разовыми акциями. Об этом «вашингтонские мудрецы» говорят в американских СМИ довольно прямо: Украину лучше «поощрять» время от времени, стимулируя этим борьбу с коррупцией.

    Кстати, по тем же СМИ видно, что американцев действительно беспокоит коррупция на Украине. Принято считать, что через коррупцию тем или иным режимом легко управлять – и американцы не стесняются это делать, например, в Латинской Америке. Однако Украиной они в состоянии управлять и без коррупционных издержек. Им не нравится, что предоставляемая Киеву помощь разворовывается, а взаимодействовать с менее одиозным в плане воровства режимом и приятнее, и удобнее – не перекупят.  

    Борьба с коррупцией ведется через конкретные институты, подконтрольные непосредственно американцам (например – НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро). И хотя оно имеет форму вмешательства во внутренние дела Украины, украинцами в целом поддерживается – те считают, что победить воровство изнутри не получится, а с привлечением внешних менеджеров из западных стран есть хоть какая-то надежда.

    В любом случае это не наша печаль. Наша – необходимость исходить из того, что Украина полностью подконтрольна Соединенным Штатам. «Красная черта» теперь – это не включение ее в НАТО «де-юре» и не ПДЧ «де-факто», а конкретные действия, которые предпринимают американцы на своем украинском полигоне с целью подорвать нашу национальную безопасность.

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