Венгры научат Украину толерантности с помощью НАТО

СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Глава МИД Венгрии в свою очередь назвал действия киевских властей «неприемлемыми», «антивенгерскими» – и намерен обжаловать их в НАТО. Почему Украина продолжает оказывать давление на венгерское меньшинство и как эта политика отразится на отношениях Киева с Западом?

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) провела в Закарпатье обыски у функционеров благотворительных фондов, связанных с Венгрией. В ходе обысков сотрудники СБУ обнаружили материалы, агитирующие за восстановление «Большой Венгрии», которое предполагает объединение в единое государство ряда территорий Румынии, Украины, Словакии, Австрии, Словении, Хорватии и Сербии. Кроме того, обыски были проведены в офисе Партии венгров Украины и в доме ее председателя Василия Брензовича.

Действия украинских властей спровоцировали немедленную реакцию Будапешта. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал украинского посла Любовь Непоп для выражения протеста. Дипломат обвинил правительство Украины в «антивенгерской» политике, несмотря на взаимные договоренности стран об улучшении двусторонних отношений. Преследование венгров на Украине глава МИД назвал «неприемлемым».

Также Сийярто пообещал, что венгерская сторона на встрече с членами НАТО поднимет вопрос о действиях Киева и правоохранительных органов Украины относительно венгров. При этом на прошлой неделе Сийярто уже вызывал Любовь Непоп в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с запретом на въезд на Украину для венгерского чиновника Иштвана Грежа.

Напомним, Закарпатская область на протяжении всего периода после распада СССР входила в число геополитических интересов Венгрии. Регион продолжительное время являлся частью Австро-Венгерской империи, затем стал автономией в рамках Чехословакии (Подкарпатская Русь), а в 1939–1944 годах находился под оккупацией союзной нацистской Германии Венгрии.

Вхождение в состав СССР закарпатскими общественно-политическими кругами предполагалось в формате союзной республики, но советское руководство приняло решение о включении Закарпатья в Украинскую ССР и о начале «украинизации» местного населения. Распад Советского Союза закрепил регион в границах Украины. Сегодня в Закарпатье проживает подавляющее большинство венгров Украины, которые составляют 12% населения региона.

Обострение отношений Венгрии и Украины произошло в 2017 году, когда президент Петр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», предполагающий резкое ограничение обучения на языках других этнических групп, кроме украинского. Порошенко расценивал принятие закона как «обеспечение реальных шагов по включению Украины в европейское образовательное пространство». Однако западные соседи Украины – Венгрия, Молдавия, Румыния, Польша – резко выступили против нового закона «Об образовании». Кроме того, Будапешт решил перекрыть любое сближение Украины с ЕС.

В 2019 году Украина, в свою очередь, обвинила главу правительства Венгрии Виктора Орбана в ирредентизме – воссоединении территорий. По мнению МИД Украины, это и спровоцировало осложнения в двусторонних отношениях. Тогда врио главы МИД Украины Егор Божок заявил, что Венгрия считает жителей Закарпатской области Украины венграми и собирается создать свой анклав на территории Украины.

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Правда, в начале ноября текущего года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях и урегулировать кризис между странами. Однако обыски в офисах лидеров венгерской общины и пение местными депутатами гимна Венгрии привели к очередному обострению конфликта.

«Провенгерские настроения в Закарпатье очень сильны, любая экономическая или культурная политика Украины воспринимается негативно, ведется постоянная конкуренция за осваивание бюджетных денег и даже за контроль над контрабандой», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

Политолог уверен, что «давление силовых структур усиливает не только кризис между Украиной и Венгрией, но и кризис между украинцами и венгерской общиной Закарпатья». «Венгры воспринимают подобные обыски как принуждение к союзу, в том числе и политическому. Говорят, что за действиями украинских властей стоит попытка заставить Венгерскую партию сформировать коалицию со «Слугой народа» в областном совете», – отметил собеседник.

В целом, по мнению эксперта, «венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины».

«То, что власти могли бы позволить венграм, они должны разрешить всем остальным этническим меньшинствам, в том числе и русским. А это уже никак не укладывается в политику украинских властей», – объяснил Бортник.

При этом эксперт подчеркнул: «рисков отделения Закарпатья от Украины или резкой радикализации местного населения сегодня нет». «Однако от Венгрии стоит ожидать продолжения блокирования любых попыток Украины сотрудничать с ЕС и НАТО, резких заявлений и даже призыва к санкциям в случае ухудшения отношений», – прогнозирует политолог.

Директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко также сомневается в существовании сепаратизма в Закарпатье, хотя «венгры, живущие на территории Украины, выступают за национально-культурную автономию». Многие из них, оставаясь гражданами Украины, имеют на руках венгерские паспорта, что запрещено украинским законодательством.

По его мнению, «причина ухудшения отношений между странами заключается в том, что Венгрия – один из камней преткновения на пути Украины в Европу».

«Кроме того, на Украине пропаганда создает образ Венгрии, как пророссийского государства и форпоста России в Восточной Европе»,

– считает Бондаренко.

«Между Киевом и Будапештом существует поле для нормального переговорного процесса. Более того, в прошлом году Венгрия инициировала ряд шагов навстречу Украине. Хочется верить, что происходящее сейчас – это сезонное обострение, которое носит единичный характер», – выразил надежду политолог.

Между тем представители запрещенной в России организации «Правый сектор*» опубликовали видеозапись, в которой выступили с угрозами в адрес сторонников идеи автономии Закарпатья и интеграции с Венгрией, передает Telegram-канал «Украина.ру».

«Мы знаем каждого, кто из вас получил паспорт. Запомните, мы придем за вами, мы – везде. Мы найдем вас, мы знаем, где вы работаете, где живете и где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами про автономию. Иначе мы придем за вами и вашими детьми», – заявил представитель радикалов.

«Показательно, что видео снимается ночью. Если снимать днем, то местные горячие мадьяры могут такого юмора не оценить и затолкать спикеру его черно-красную тряпку в одно место», – иронически резюмируют авторы канала.

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