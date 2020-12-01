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1 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Санду решила всерьез поссориться с Россией

Майя Санду освоилась в роли нового президента и уже позволяет себе резкий тон в адрес России DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки – обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии. Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Венгры научат Украину толерантности с помощью НАТО

Венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины Bogdan Cristel/Reuters
СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Глава МИД Венгрии в свою очередь назвал действия киевских властей «неприемлемыми», «антивенгерскими» – и намерен обжаловать их в НАТО. Почему Украина продолжает оказывать давление на венгерское меньшинство и как эта политика отразится на отношениях Киева с Западом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
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"Новостные перекусы" ведут к ожирению головного мозга

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми. Но обилие источников не говорит об их достоверности. Подробности...
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12-летнего Колю сделали невольным бойцом за толерантность

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
В благотворительной среде сложился общественный договор, при котором каждому отведено свое место. Инвалидам – в больницах, хосписах и домах, максимум парках с доступной средой. Здоровой части общества – место доброго помощника, жертвователя, чьи вливания облегчают жизнь людей на том берегу. И эти берега не должны смыкаться. Подробности...
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Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Киргизам предложили отказаться от русского

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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16:11

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17:21

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Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Венгры научат Украину толерантности с помощью НАТО

    Венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины    1 декабря 2020, 14:40
    Фото: Bogdan Cristel/Reuters
    Текст: Ирина Яровая, Наталья Макарова

    СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Глава МИД Венгрии в свою очередь назвал действия киевских властей «неприемлемыми», «антивенгерскими» – и намерен обжаловать их в НАТО. Почему Украина продолжает оказывать давление на венгерское меньшинство и как эта политика отразится на отношениях Киева с Западом?

    Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) провела в Закарпатье обыски у функционеров благотворительных фондов, связанных с Венгрией. В ходе обысков сотрудники СБУ обнаружили материалы, агитирующие за восстановление «Большой Венгрии», которое предполагает объединение в единое государство ряда территорий Румынии, Украины, Словакии, Австрии, Словении, Хорватии и Сербии. Кроме того, обыски были проведены в офисе Партии венгров Украины и в доме ее председателя Василия Брензовича.

    Действия украинских властей спровоцировали немедленную реакцию Будапешта. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал украинского посла Любовь Непоп для выражения протеста. Дипломат обвинил правительство Украины в «антивенгерской» политике, несмотря на взаимные договоренности стран об улучшении двусторонних отношений. Преследование венгров на Украине глава МИД назвал «неприемлемым».

    Также Сийярто пообещал, что венгерская сторона на встрече с членами НАТО поднимет вопрос о действиях Киева и правоохранительных органов Украины относительно венгров. При этом на прошлой неделе Сийярто уже вызывал Любовь Непоп в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с запретом на въезд на Украину для венгерского чиновника Иштвана Грежа.

    Напомним, Закарпатская область на протяжении всего периода после распада СССР входила в число геополитических интересов Венгрии. Регион продолжительное время являлся частью Австро-Венгерской империи, затем стал автономией в рамках Чехословакии (Подкарпатская Русь), а в 1939–1944 годах находился под оккупацией союзной нацистской Германии Венгрии.

    Вхождение в состав СССР закарпатскими общественно-политическими кругами предполагалось в формате союзной республики, но советское руководство приняло решение о включении Закарпатья в Украинскую ССР и о начале «украинизации» местного населения. Распад Советского Союза закрепил регион в границах Украины. Сегодня в Закарпатье проживает подавляющее большинство венгров Украины, которые составляют 12% населения региона.

    Обострение отношений Венгрии и Украины произошло в 2017 году, когда президент Петр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», предполагающий резкое ограничение обучения на языках других этнических групп, кроме украинского. Порошенко расценивал принятие закона как «обеспечение реальных шагов по включению Украины в европейское образовательное пространство». Однако западные соседи Украины – Венгрия, Молдавия, Румыния, Польша – резко выступили против нового закона «Об образовании». Кроме того, Будапешт решил перекрыть любое сближение Украины с ЕС.

    В 2019 году Украина, в свою очередь, обвинила главу правительства Венгрии Виктора Орбана в ирредентизме – воссоединении территорий. По мнению МИД Украины, это и спровоцировало осложнения в двусторонних отношениях. Тогда врио главы МИД Украины Егор Божок заявил, что Венгрия считает жителей Закарпатской области Украины венграми и собирается создать свой анклав на территории Украины.

    Правда, в начале ноября текущего года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях и урегулировать кризис между странами. Однако обыски в офисах лидеров венгерской общины и пение местными депутатами гимна Венгрии привели к очередному обострению конфликта.

    «Провенгерские настроения в Закарпатье очень сильны, любая экономическая или культурная политика Украины воспринимается негативно, ведется постоянная конкуренция за осваивание бюджетных денег и даже за контроль над контрабандой», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

    Политолог уверен, что «давление силовых структур усиливает не только кризис между Украиной и Венгрией, но и кризис между украинцами и венгерской общиной Закарпатья». «Венгры воспринимают подобные обыски как принуждение к союзу, в том числе и политическому. Говорят, что за действиями украинских властей стоит попытка заставить Венгерскую партию сформировать коалицию со «Слугой народа» в областном совете», – отметил собеседник.

    В целом, по мнению эксперта, «венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины».

    «То, что власти могли бы позволить венграм, они должны разрешить всем остальным этническим меньшинствам, в том числе и русским. А это уже никак не укладывается в политику украинских властей», – объяснил Бортник.

    При этом эксперт подчеркнул: «рисков отделения Закарпатья от Украины или резкой радикализации местного населения сегодня нет». «Однако от Венгрии стоит ожидать продолжения блокирования любых попыток Украины сотрудничать с ЕС и НАТО, резких заявлений и даже призыва к санкциям в случае ухудшения отношений», – прогнозирует политолог.

    Директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко также сомневается в существовании сепаратизма в Закарпатье, хотя «венгры, живущие на территории Украины, выступают за национально-культурную автономию». Многие из них, оставаясь гражданами Украины, имеют на руках венгерские паспорта, что запрещено украинским законодательством. 

    По его мнению, «причина ухудшения отношений между странами заключается в том, что Венгрия – один из камней преткновения на пути Украины в Европу».

    «Кроме того, на Украине пропаганда создает образ Венгрии, как пророссийского государства и форпоста России в Восточной Европе»,

    – считает Бондаренко.

    «Между Киевом и Будапештом существует поле для нормального переговорного процесса. Более того, в прошлом году Венгрия инициировала ряд шагов навстречу Украине. Хочется верить, что происходящее сейчас – это сезонное обострение, которое носит единичный характер», – выразил надежду политолог.

    Между тем представители запрещенной в России организации «Правый сектор*» опубликовали видеозапись, в которой выступили с угрозами в адрес сторонников идеи автономии Закарпатья и интеграции с Венгрией, передает Telegram-канал «Украина.ру».

    «Мы знаем каждого, кто из вас получил паспорт. Запомните, мы придем за вами, мы – везде. Мы найдем вас, мы знаем, где вы работаете, где живете и где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами про автономию. Иначе мы придем за вами и вашими детьми», – заявил представитель радикалов.

    «Показательно, что видео снимается ночью. Если снимать днем, то местные горячие мадьяры могут такого юмора не оценить и затолкать спикеру его черно-красную тряпку в одно место», – иронически резюмируют авторы канала.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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