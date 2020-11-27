Польша и Венгрия выкручивают Евросоюзу руки

Две страны Евросоюза подняли бунт против всех остальных членов этого политического сообщества. Польша и Венгрия объединились, чтобы добиться получения почти двухсот миллиардов евро из специальных фондов ЕС. Но дело не только и не столько в деньгах – на кону то, что принято называть европейскими ценностями и верховенством закона. Заставят ли две небольшие страны капитулировать Евросоюз?

В Евросоюзе вот уже две недели продолжается политический кризис. Организация не может принять семилетний бюджет (объемом в 1 трлн евро), а также специальный антикризисный пакет для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса (еще 750 млрд евро).

Процесс принятия блокируют Польша и Венгрия. Оба государства не согласны с тем, что эти деньги будут распределяться только между странами, соблюдающими общеевропейские нормы и правила поведения. И 26 ноября обе страны заключили пакт – вместе защищать свои принципы до конца.

Чужим тут не место

Для современных либералов это будет сюрпризом, но евроинтеграция задумывалась не как мультикультурный, а как монокультурный проект. В основу процесса был положен принцип гомогенности, подразумевающий интеграцию «одинаковых стран». Не в смысле территории или единого языка, а имеющих одинаковый экономический уклад, либеральное мировоззрение, морально-нравственные устои. Некоторые добавляли сюда еще и христианство (почему, собственно, Турции мало что светит в плане евроинтеграции). Именно эта гомогенность и была одной из основных скреп Евросоюза, позволявшей организации принимать коллективные, согласованные решения по ключевым вопросам. Избегать острых противоречий.

И когда сейчас говорят о том, что «Евросоюз стал жертвой мультикультурализма», то имеют в виду прежде всего поведение мусульманских мигрантов, устанавливающих свои порядки на улицах Брюсселя, Парижа, Вены и других европейских городов. Однако есть и другая группа лиц, которая села на голову толерантным европейцам. Это восточноевропейские элиты, воспользовавшиеся мультикультурностью и тоже пытающиеся установить в ЕС свои порядки. Противоречащие – как и в случае с носителями «политического ислама» – самим основам Евросоюза.

Да, в этом виноваты сами европейские элиты, которые в конце девяностых – начале нулевых выкинули «скрепу гомогенности» на помойку истории и по политическим причинам включили в ЕС оптом десяток восточноевропейских стран. Не готовых ко вступлению в европейскую семью ни политически, ни экономически, ни – самое главное – ментально. Стран, которые – только-только обретя независимость от СССР – переживали всплеск национализма и правой (то есть антисоциальной) идеологии. Их устраивало быть членом ЕС, но они при этом не хотели подчиняться Брюсселю или принимать нормы западноевропейского либерализма.

И что вы нам сделаете?

И вот теперь в первых рядах бунтовщиков оказались правящая в Польше партия «Право и Справедливость», а также их венгерская визави – партия «Фидеш» во главе с премьером Виктором Орбаном. Они отказывались принимать мигрантов, подчинили себе судебную систему, преследовали оппозиционную прессу, принимали крайне нелиберальные законы. То есть шли наперекор всему, что принято называть европейскими ценностями.

Да, возможно, кому-то польский национализм или венгерская ксенофобия покажутся более симпатичными, чем французская глобалистская импотенция или немецкое «приезжайте все к нам, проходите, можете даже обувь не снимать и все вокруг гадить». Проблема в том, что эти польско-венгерские идеологии не то что неприемлемы, а губительны в целом для Евросоюза. И если ксенофобия еще может как-то сыграть в плюс (например, с точки зрения наведения порядка в этнических гетто или отказа от неконтролируемого приема мигрантов), то национализм противоречит базовому принципу Евросоюза – той самой монокультурности.

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Понятно, что ЕС защищался, и его руководство в 2017 и 2018 году возбудило ряд исков против Будапешта и Варшавы. Предлагалось даже лишить их европейских фондов (то есть субсидий), но тут Брюссель попал в ловушку собственных правил. Согласно положениям, Евросоюз может приостанавливать финансирование стран, власти которых «нарушают принципы верховенства закона» или «покушаются на независимость судебной системы». Однако для такого решения нужен был консенсус оставшихся членов – и Венгрия с Польшей просто договорились не голосовать друг против друга.

Сейчас же, в рамках нового бюджета и антикоронавирусного пакта, в июле Еврокомиссия и Европарламент выработали новый механизм лишения страны выделяемых средств. Если комиссия ловит страну на указанных нарушениях, то в течение месяца страны – члены ЕС могут отлучить нарушителя от общеевропейских фондов квалифицированным большинством голосов (минимум 15 из 27 стран-членов, в которых проживает не менее 65% населения Евросоюза).

Принцип Карандышева

Восточная Европа на этот принцип согласилась (ей очень нужен был антикоронавирусный фонд). Однако затем в Польше и Венгрии хорошо подумали, почитали итоговую версию бюджета и поняли, что «верховенство закона» – крайне широкое определение. И если оно будет прописано так, как прописано, обе страны могут на пару потерять 180 млрд евро. В качестве наказания за свой праворадикальный политический курс.

Оказавшись перед перспективой лишения субсидий европейского бюджета, Будапешт и Варшава поступили по принципу Карандышева из «Бесприданницы» Островского – с криком «так не доставайся же ты никому» просто заблокировали принятие бюджета и антикоронавирусного фонда. «Мы не можем согласиться с привязкой принципа верховенства закона к процессу распределения средств бюджета», – заявил официальный представитель Виктора Орбана Золтан Ковач. «Верховенство закона – это лишь предлог. На деле речь идет об институциональном и политическом порабощении, радикальном ограничении суверенитета», – утверждает министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила полякам и венграм не злоупотреблять своими полномочиями, не блокировать бюджет, а идти в суд. «Именно там у нас обычно урегулируется разница во взглядах на юридические документы», – учит она азам политики восточноевропейских собратьев. Однако вместо этого поляки и венгры направились друг к другу. 26 ноября на саммите в Будапеште премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его венгерский коллега Виктор Орбан заключили взаимный пакт, согласно которому «ни Польша, ни Венгрия не примут никакого предложения (имеется в виду, по компромиссу в бюджетном вопросе – прим. ВЗГЛЯД) в случае, если оно не устраивает вторую сторону». Ну и обозначили Евросоюзу свой вариант компромисса – просто убрать положение о «верховенстве закона» из бюджета.

Кто кого?

И дело тут не только в деньгах. Поляки и венгры понимают, что если они пойдут на уступки по бюджету, то продемонстрируют свою слабость противникам внутри Евросоюза – а противников этих огромное множество. Главные из них сидят не столько в Еврокомиссии, заполненной бесхребетными чиновниками, сколько в Европарламенте с его агрессивными либералами.

Так, 26 ноября парламентарии 455 голосами за (при 145 против и 71 воздержавшемся) приняли резолюцию, поддерживающую идущие в Польше протесты против введенного в стране почти полного запрета на аборты. Протесты, которые по факту направлены против действующих польских властей, которые достали значительную часть населения своей националистической и клерикальной политикой.

Да, пока большая часть населения Польши согласна с решением властей – опросы показывают, что почти 57% поляков поддерживают идею вето. Однако польские либералы уже используют это вето для критики действующего руководства страны. Борис Будка – председатель главной оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа» – назвал ветирование «предательством национальных интересов Польши (...) в угоду личным политическим интересам». И если сейчас ЕС не пойдет на уступки полякам и венграм, то позиции действующих властей будут слабеть – ведь они так и так не получат денег. А он, скорее всего, не пойдет. Формально Евросоюз может обойти польское вето по бюджету – принять его как закон квалифицированным большинством, а также заменить общий коронавирусный фонд выделением средств на основе отдельных межгосударственных соглашений.

Конечно, это серьезно усложнит процедуру выдачи средств – не говоря уже о том, что повлечет за собой репутационный ущерб для всего Евросоюза. Однако капитуляция перед поляками и венграми станет серьезнейшим ударом по дисциплине организации, а также поставит крест на будущих попытках дрессировки восточноевропейских элит.

Как верно отмечает бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, «верховенство закона – это не вопрос суверенитета, а базовый принцип ЕС», под которыми Венгрия и Польша подписались в тот момент, когда вступали в Евросоюз. «Тот, кто выступает против верховенства закона – выступает против Европы. Противников наших фундаментальных ценностей никто не должен защищать», – говорит нынешний президент одной из крупнейших фракций в Европарламенте, бывший премьер-министр Польши и вечный заклятый враг нынешних ее властей Дональд Туск.

Посмотрим, сможет ли на этот раз Евросоюз защитить свои интересы во внутренней политике. Ведь если сможет – то возникает маленькая такая надежда, что сможет и во внешней.