Польша и Венгрия потребовали пересмотреть принцип верховенства права ЕС

Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Польши Матеуш Моравецкий потребовали пересмотра принципа верховенства права при выделении экономической помощи со стороны Евросоюза пострадавшим от пандемии коронавируса странам.

Соответствующее заявление премьер-министры сделали вечером в четверг, 26 ноября, после встречи в Будапеште. Моравецкий написал в Twitter, что «Польша и Венгрия действуют в интересах всего Евросоюза». Страны требуют возобновления переговорного процесса.

Зампредседатель Европейского парламента Катарина Барлей назвала планы Варшавы и Будапешта «иллюзорными», поскольку странам ЕС только в июле удалось единогласно достичь соглашения по формуле предоставления экономической помощи в зависимости от приверженности к соблюдению стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Предложение Венгрии и Польши де-факто начнет процесс согласования с нуля, передает Deutsche Welle.

Страны ЕС летом договорились, что при выделении помощи от пандемии будут оценивать соблюдение стандартов правового государства в пострадавших странах. Однако в середине ноября Венгрия и Польша заблокировали выделение пакета помощи размером 1,8 млрд евро на семилетний период из-за действующего принципа верховенства права. Кроме того, Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом более 1 трлн евро, но Венгрия и Польша также заблокировали документ.

У Венгрии и Польши в последние годы неоднократно возникали конфликты с Брюсселем из-за неоднозначных правовых действий их властей.