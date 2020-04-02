Взгляд
2 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
Перейти а раздел…

Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
Перейти а раздел…

Евросоюз дал еще одну трещину

Виктор Орбан и гуманитарная помощь из КитаяФото: imago images/Xinhua/ТАСС
В ЕС выявили «изменщика» и «больного человека» в своих пораженных коронавирусом рядах. Представителей Венгрии призывают изгнать из управляющих структур Евросоюза, поскольку ее премьер Виктор Орбан присвоил себе диктаторские полномочия. Этот скандал в период пандемии вновь показывает, что «единая Европа» отнюдь не едина и что Британия, покинув ЕС, не закрыла за собой дверь.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Чтобы занять людей, нужны стройки века

Сергей Лукьяненко, писатель
Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов. Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а ещё более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с миллионами людей, лишившихся работы? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Верующим на карантине еще сложнее

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
У верующих людей на эту какофонию новостей о распространении коронавируса по всему миру накладываются еще и апокалиптические настроения, которые вшиты в вероучительную доктрину о неизбежности конца мира. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Как выбирают имена для российских вооружений

    Самые лучшие фильмы об эпидемиях

    Обсуждение: 4 комментария

    Коронавирус косит мировых лидеров

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Белоруссия собралась покупать российскую нефть по цене 4 доллара за баррель
              У переболевших коронавирусом выявили стойкий иммунитетЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 3,5 тыс. человекВ Крыму ответили на критику ЕС из-за земельного вопросаСША призвали Россию и Саудовскую Аравию успокоить рынок нефти
              Названы лучшие региональные инициативы по борьбе с коронавирусомСтало известно содержимое российской гуманитарной помощи для СШААрмия Германии пожаловалась на нехватку средств защиты в условиях пандемииВ России снизился спрос на наличные рубли и валюту
              Главный инфекционист ФМБА предсказал прекращение вспышки коронавируса в РоссииАмериканцы в китайском аэропорту перекупили предназначавшуюся Франции крупную партию масокРазведка США заподозрила Китай в утаивании данных о больных коронавирусомИталию заподозрили в большом числе необъявленных смертей от коронавируса

              динамика заболеваемости


              Вирусолог сказал, при каких условиях продлят нерабочую неделю

              «радость со слезами на глазах»


              Стало известно об альтернативных вариантах парада Победы

              «засыпали и не просыпались»


              Медики из России увидели в Италии «странные» смерти от коронавируса

              Видео

              крестьянская реформа


              Чем отмена крепостного права навредила России

              подрыв единства


              Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

              источник установлен


              Коронавирус стал наказанием за суеверия

              недооценка кризиса


              Почему американская медицина сдается перед коронавирусом

              В центре эпидемии


              Геворг Мирзаян: Как США спасаются от экономического цунами

              Трусы и крестик


              Алексей Алешковский: Бремя белого человека многим не по плечу

              Своих не бросаем


              Ирина Алкснис: Россия не бросает даже русофобов

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?

              Евросоюз дал еще одну трещину

              Виктор Орбан и гуманитарная помощь из Китая   2 апреля 2020, 12:00
              Фото: imago images/Xinhua/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В ЕС выявили «изменщика» и «больного человека» в своих пораженных коронавирусом рядах. Представителей Венгрии призывают изгнать из управляющих структур Евросоюза, поскольку ее премьер Виктор Орбан присвоил себе диктаторские полномочия. Этот скандал в период пандемии вновь показывает, что «единая Европа» отнюдь не едина и что Британия, покинув ЕС, не закрыла за собой дверь.

              «Венгерское правительство нельзя больше допускать к столу, за которым собираются представители европейских институтов».

              Эти слова принадлежат министру иностранных дел Люксембурга Жану Ассельборну. Он призывает отправить полноправного члена Евросоюза – Венгрию – на «политический карантин», исключив ее представителей из советов министров ЕС. Подобное не означат автоматического исключения из самого ЕС, но это можно назвать «первым шагом» и максимально строгим «баном». Советов министров там много – свой для глав минфинов, свой для глав минобороны и так далее, то есть выработка всех решений о жизни Евросоюза грозит проходить без участия Будапешта.

              Прежде подобные угрозы поступали только в адрес Польши, где клерикально-националистическая правящая партия «Право и справедливость» задумала судебную реформу, ограничивающую независимость судей. Партию братьев Качиньских в Брюсселе и прежде недолюбливали как мракобесов и возмутителей спокойствия, но на сей раз еврочиновники буквально встали на дыбы и, несмотря на весь польский гонор, продавили свою волю: реформа прошла в усеченной версии.

              Теперь угрожают Венгрии, и не надо думать, что глава МИД Люксембурга – это что-то незначительное. Маленькое герцогство является одним из основателей Евросоюза и Шенгенской зоны, а его многолетний премьер – признанный патриарх европейской политики Жан-Клод Юнкер пять лет возглавлял Еврокомиссию, став третьим люксембуржцем в этой должности.

              А сам Ассельборн слишком опытен, чтобы бросать слова на ветер: МИД своей родины он возглавляет более десяти лет, а до того активно работал в структурах ЕС, в том числе в тех самых советах министров.

              В данном случае он выражает средневзвешенное мнение брюссельской бюрократии, разве что в более резкой форме. Преемница Юнкера на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выпустила специальное заявление, где потребовала от стран ЕС не покушаться на «фундаментальные права граждан» и «на свободу СМИ». И хотя название «страны-плохиша» Венгрии не прозвучало, для всего евробомонда очевидно, о ком идет речь.

              Чем же правительство Венгрии так прогневало ЕС? Тем же, чем занято сейчас каждое правительство Европы, а то и мира – борьбой с коронавирусом.

              В минувший понедельник венгерский парламент, две трети которого составляют сторонники премьер-министра Виктора Орбана из партии «Фидес» и их партнеры, ввел в стране режим чрезвычайного положения и наделил кабинет министров предельно широкими полномочиями. Официально – для оперативного противодействия инфекционной угрозе.

              Европолитики называют это шагом к диктатуре и особо напирают на то, что мало чем ограниченные полномочия переданы Орбану бессрочно. Но если бы что-то подобное приняли в стране, которая в Брюсселе на хорошем счету, например, в Финляндии или Португалии, скандала бы не случилось.

              Но то Орбан – ему не доверяют, видят в нем врага и архаичного белого мужлана из прошлого, который только и ждал момента, чтобы превратить Венгрию в автократию с собой во главе.

              Орбана не любят по совокупности причин. Во-первых, он слишком консервативен по меркам ЕС – выступает категорически против миграции и принял новую конституцию, которая отрицает однополые браки и подразумевает возможность запрета абортов.

              Во-вторых, он антиглобалист и евроскептик, который назначил брюссельскую бюрократию своим противником, так что теперь это еще и личное. Пользуясь внутренними проблемами ЕС и падением популярности его руководства, Орбан противопоставляет себя ему в качестве защитника христианства, венгерской идентичности и национального суверенитета. Венгры – нация патриотичная, им такое нравится.

              И наконец, в-третьих: Орбан является злейшим врагом своего знаменитого земляка – финансиста Джорджа Сороса, который давно мечтает отстранить его от власти и скупает брюссельскую бюрократию оптом.

              Как следствие, венгерского премьера называют «последним диктатором ЕС» и даже «европейским Путиным», благо у двух лидеров сложились хорошие рабочие отношения. Орбан является категорическим противником «войны санкций» (от нее серьезно страдают венгерские сельхозпроизводители) и украинизации образования, которую проводит официальный Киев (она бьет по интересам венгров Закарпатья). Разумеется, в глазах Брюсселя это еще один «существенный недостаток» его власти.

              Чтобы было совсем понятно, никаких таких особо жестких полицейских мер Венгрия не предпринимает. Карантин там с теми же ограничениями, что и режим самоизоляции на большей части России, разве что разрешено ходить в парикмахерские.

              А в Нидерландах – стране-отличнике Евросоюза – с некоторых пор велено «больше трех не собираться», то есть в буквальном смысле воплотили страшилку советских диссидентов.

              Другое дело, что в Венгрии ввели уголовное преследование за публикацию фейков о коронавирусе. То же самое сделано в России, но по меркам ЕС это нетипично. Отсюда и упоминание «свободы слова» в речи Урсулы фон дер Ляйен.

              Хотя в перспективе откол некоторых стран Восточной Европы от Евросоюза вполне возможен, маловероятно, что угрозы Ассельборна будут реализованы: всем в ЕС сейчас, мягко говоря, не до Орбана и его широких полномочий. Более того, он имеет хорошие шансы прогнуть еврочиновничество, ни на какие уступки, в отличие от поляков, не пойти и выставить своих недругов в Брюсселе в максимально невыгодном свете.

              Это касается не только венгров, но и европейцев в широком смысле. На фоне пандемии евробюрократия проявила себя далеко не лучшим образом, а сама концепция единого европейского пространства была спешно отменена до лучших времен. В условиях острого кризиса чиновники, сам смысл существования которых понятен сейчас менее чем когда-либо, могли бы найти более полезное занятие, чем сведение счетов с Орбаном.

              Потому что в конечном итоге все вернется на круги своя и полномочия премьера сожмутся до прежних. Если отказаться от методичек и от стереотипного мышления, Орбан ну никак не диктатор и даже не потенциальный диктатор. Да, популист. Да, волюнтарист. Да, старый лис и тот еще пройдоха, но не более того.

              Выставить брюссельскую бюрократию эдакими вредителями для него сейчас сугубо полезно, поскольку с ней ассоциируется либеральная венгерская оппозиция. Лавры спасителя отечества, решительно действующего в пику «жирным котам ЕС», ему пригодятся как минимум потому, что претензии к Орбану накопились и среди венгров тоже: кому-то он просто надоел, кому-то памятны коррупционные скандалы в его окружении, кому-то за геев обидно – и так далее. А ценили этого харизматичного и, надо признать, неоднозначного политика в первую очередь за впечатляющий экономический рост, который коронавирус уже скоро превратит в рецессию.

              Одним словом, задача Орбана сейчас – отразить эпидемию. В случае успеха его будут чествовать на родине как победителя и коронавируса, и брюссельской бюрократии.

              Просится фраза – «еще неизвестно, что хуже», но все-таки известно. По крайней мере, еврочиновники не убивают стариков и не вынуждают сидеть в четырех стенах, хотя перечислить их достоинства и обосновать их необходимость с каждым месяцем становится все сложнее.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............