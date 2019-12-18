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18 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» запугивает население всплеском цен, если не будет транзита газаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». И тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки? Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Запад подтасовал рейтинг равноправия российских женщин

Реальные права женщин в России гораздо выше, чем во многих странах ЗападаФото: Майшев Алексей/ТАСС
Россия вновь попала на незавидное место в одном из мировых рейтингов. На этот раз речь идет о гендерном равенстве – то есть, по сути, правах женщин. Как получилось, что наша страна заняла в этом рейтинге столь низкое место, в то время как реальное положение российских женщин гораздо лучше? Подробности...
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Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республикиФото: Zuma/ТАСС
Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Великобритания продолжает обсуждать сокрушительную победу Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборах. Фокус дискуссии постепенно переходит со «что это было» на «что теперь будет». Ответа на этот вопрос нет ни у кого, включая самого премьера. Подробности...

Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

Андрей Манчук, политолог
Когда оказалось, что за преступлением стоят украинские патриоты, тема Шеремета сразу стала токсичной для свободолюбивой публики из Питера и Москвы. И ее просто не комментируют, предпочитая писать про сериалы, кошек и Рождество. Подробности...
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Суета под леволибералами до добра не доводит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

              Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республики   18 декабря 2019, 08:20
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра?

              После того как Борис Джонсон выиграл выборы с полным разгромом соперников, выход Британии из Евросоюза уже этой зимой кажется неизбежным. А поскольку структурный кризис в ЕС далек от преодоления (что видно по продолжающемуся росту популярности контрэлитных сил и справа, и слева), можно уже задаваться вопросом – кто следующий?

              Ответ на этот вопрос проще, чем кажется, хотя еще лет десять назад такую версию можно было бы смело высмеивать: следующей может стать Польша. Та самая Польша, которая от вступления в ЕС выиграла, возможно, больше, чем любая другая страна.

              Полякам удалось занять в этом образовании удачную нишу, о которой многие другие могут только мечтать. Объединенная Европа охотно закупала недорогие, но относительно качественные польские товары, при этом выделяя значительные ассигнования на инфраструктурные и социальные проекты в республике для постепенного выравнивания уровня жизни с западными странами.

              Добавим сюда удачно проведенные реформы, транзитное положение между Россией и ЕС, низкий уровень коррупции, трудолюбие польской нации и ее многочисленность, что позволяло «сбрасывать» излишки рабочей силы без серьезного ущерба для демографической картины (обратную ситуацию мы наблюдаем в Прибалтике).

              Неудивительно, что начиная с 1991-го, который стал для поляков последним кризисным годом, общая стоимость их «народного хозяйства» выросла с 85,5 до почти 550 миллиардов долларов. В конце 2017-го Польша официально перешла из разряда развивающихся стран в развитые, ее экономика продолжает увеличиваться на 5% в год, страна визуально «хорошеет» – чего же еще желать?

              Правоконсервативная, прокатолическая, антироссийская партия «Право и справедливость» (ПиС) перечисляет: отказа от приема мигрантов из Азии и Африки, суверенитета, на который покушается Брюссель, и независимости от многочисленных «этических норм» вроде поддержки разнообразных меньшинств и ювенальной юстиции.

              В либеральных СМИ Европы эту партию и ее «серого кардинала» Ярослава Качиньского открыто называют мракобесами и фашистами – и в ряде частностей даже не лукавят. Она «больной ребенок ЕС», анфан террибль, сборище шовинистов и гомофобов, нарушитель спокойствия, постоянно кусающий кормящую его руку. И в то же время – она стала первой в постсоциалистической истории страны, кто смог сформировать однопартийное правительство большинства в 2015-м и закрепить этот успех в уходящем году.

              То есть поляки очень внятно дали понять, что в конфликте между своими мракобесами и Брюсселем они поддерживают мракобесов. А конфликт, между тем, серьезный, и каждое его обстоятельство – отдельный довод в пользу того, что именно Варшава двинется на выход второй после Лондона.

              Польша является единственной в истории ЕС страной, против которой Евросоюз запустил процедуру введения санкций. Варшава была единственной, кого Европарламент призвал лишить права голоса в Совете ЕС. Наконец, польский Верховный суд единственный в своем роде признал возможность выхода поляков из «единой европейской семьи»:

              «Противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши, вероятнее всего, приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге – к необходимости покинуть Европейский союз».

              Речь во всех трех случаях идет о судебной реформе, запущенной аватарами Качиньского. Не будем вдаваться в детали, подчеркнем суть: она противоречит основополагающему договору ЕС и грозит поставить судебную власть под контроль законодательной, то есть партии ПиС. Оппозиция и еврочиновники выступают категорически против – польские улицы взорвались митингами, а Брюссель – требованиями и ультиматумами. Но единственная уступка, на которую пока что пошла Варшава, это отмена положения о снижении пенсионного возраста судей с 70 до 65 лет, да и то – только после соответствующего решения Европейского суда в Люксембурге.

              Это хроника затяжного и весьма болезненного противостояния, которое отнюдь не окончено. ПиС продолжает решительное движение к своей реформе, а обязанность ввести санкции против упрямых поляков по-прежнему маячит над Брюсселем. Осознавая догматизм партии Качиньского и знаменитый польский гонор, там всерьез опасаются, что национальная гордость может не выдержать – и кризис закончится тем, что обиженная и потерявшая право голоса Варшава хлопнет дверью.

              Для этого есть и сугубо экономические резоны, о которых недавно говорил Владимир Путин, допуская распад ЕС «на рубеже 2028 года». Одно дело, когда богатые страны Евросоюза ссужают тебе средства на лучшую жизнь – тогда с еврочиновниками есть смысл мириться. Но отделение Британии и рост польской экономики уже в обозримом будущем переведет поляков в разряд доноров, что обяжет не получать средства от немцев и французов, а выделять их для греков и болгар.

              А это, согласитесь, совсем другое дело.

              Дискуссия о плюсах и минусах дальнейшего пребывания в ЕС идет в Польше уже несколько лет, хотя еще относительно недавно она была уделом маргиналов. В какой-то своей части эта дискуссия является наглядным отражением русского фразеологизма «с жиру бесятся». Тем не менее отката, который ждали от Варшавы в этом сезоне на фоне многочисленных конфликтов и претензий к ПиС, не произошло – позиции партии только укрепились с видимой опорой на мнение большинства населения.

              Конечно, развал Евросоюза предсказывали начиная с момента его создания – и большинство негативных прогнозов не оправдались. Но стоит понимать, что прогнозы о выходе той или иной страны из этого образования строились на том, что им в Евросоюзе может стать плохо. А Польше в Евросоюзе слишком хорошо.

              Точнее, она считает, что слишком хороша для Евросоюза.

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