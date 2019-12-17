Польша допустила выход из Евросоюза из-за судебной реформы

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республики, распространенном во вторник.

Спор вокруг реформы длится в стране уже несколько лет. По мнению многих наблюдателей в стране и вне ее, правящая партия «Право и справедливость» (PiS) хочет подчинить себе судебную систему и ограничить ее независимость. Ранее представители партии внесли в парламент ряд поправок в законодательство о судах и Верховном суде с целью «дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия», что вызвало критику со стороны оппозиции и значительной части судейского сообщества, сообщает РИА «Новости».

«Противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши, которое инициируют авторы законопроекта, вероятнее всего, приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге – к необходимости покинуть Европейский союз», – говорится в сообщении.

По мнению ВС, все предлагаемые изменения «заслуживают негативной оценки» и «представляют реальную угрозу для независимости судебной системы Польши».

Как отмечается в заявлении, в результате изменений судьи, «чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства», будут отстранены от профессии.

О последствиях внесения изменений в законодательство о судах высказались деканы юридических факультетов польских университетов. «Как юристы и деканы факультетов, обучающих будущих юристов, мы выражаем глубокую озабоченность неконституционными решениями, предложенными в проекте закона от 12 декабря 2019 года», – сказано в их заявлении.

«Считаем, что наша обязанность – представить общественности нашу общую позицию и сигнал лицам, которые правят в государстве, что принятие предлагаемых решений подорвет основные принципы организма, на основе которых функционирует Республика Польша и которые вытекают как из Конституции, так и права Европейского союза», – говорится в документе.

Напомним, в 2017 году были подписаны спорные законы о судебной реформе, несмотря на начатую Еврокомиссией санкционную процедуру.

До этого Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру – Польшу обвиняют в нарушении фундаментального принципа независимости суда из-за судебной реформы, Европарламент поддержал это решение.

Затем Еврокомиссия обратилась с иском против Варшавы из-за проводимой судебной реформы. В ЕС посчитали, что она подрывает «принцип независимости судебных органов». Позже президент Польши Анджей Дуда подписал закон о внесении изменений в положения судебной реформы.