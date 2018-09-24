Еврокомиссия подала иск против Польши

Из-за проводимой в Польше судебной реформы Еврокомиссия подает на Варшаву иск в суд Евросоюза, говорится в заявлении ЕК.

Решение принято из-за подрыва «принципа независимости судебных органов» в связи с принятием закона «О Верховном суде» в Польше, передает RT.

Еврокомиссия попросила суд ЕС принять временные меры, пока не будет вынесено решение по делу. В заявлении подчеркивается, что судебная реформа в Польше несовместима с законодательством ЕС.

В марте ЕП поддержал решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши за нарушение европейских принципов в национальной судебной реформе.