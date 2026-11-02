Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.0 комментариев
Депутат Рады назвал подготовку городов к обороне способом списать миллиарды
Депутат Разумков обвинил власти Украины в списании миллиардов на обороне городов
Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что власти Украины спишут миллиарды гривен под предлогом подготовки городов к круговой обороне.
«Я думаю, что на ней снова отобьют миллиарды гривен, а потом скажут, что она не пригодилась, но деньги все будут списаны», – приводит слова Разумкова ТАСС.
В прошлый понедельник глава киевского режима подписал документ о строительстве полосы инженерных заграждений.
На прошлой неделе в пророссийском подполье сообщили о начале подготовки к круговой обороне как минимум 11 украинских городов.
Военный аналитик Борис Рожин назвал указ Владимира Зеленского свидетельством подготовки Киева к затягиванию боевых действий.