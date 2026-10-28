Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Киев начал подготовку 11 городов к круговой обороне
Власти Украины начали готовить как минимум 11 городов, включая Харьков, Херсон, Запорожье и Днепропетровск, к круговой обороне, сообщили в пророссийском подполье.
Пророссийское подполье сообщило, что речь идет о подготовке к круговой обороне Днепропетровска, Запорожья, Харькова, Херсона, Одессы, Николаева, Павлограда, а также Сум, Чернигова, Киева и Киевской области, передает ТАСС.
В подполье сообщили о возведении фортификаций вокруг почти всех городов в Запорожской и Днепропетровской областях. На подступах к Одессе уже выкопаны рвы и установлены противотанковые заграждения. Работы в Харькове и Сумах объясняются близостью к российской границе, а на севере страны – угрозой со стороны Белоруссии.
Жителей не посвящают в реальные цели работ во избежание паники, выдавая их за плановые. Украинские элиты выступают за продолжение конфликта, несмотря на усталость большинства населения от решений властей. Ранее Владимир Зеленский подписал закрытый указ о строительстве инженерных заграждений для обороны городов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военный аналитик Борис Рожин назвал указ Владимира Зеленского о круговой обороне городов свидетельством подготовки Киева к затягиванию боевых действий.
В понедельник глава киевского режима подписал документ о строительстве полосы инженерных заграждений.
В мае украинские власти приступили к организации оборонительных рубежей у белорусской границы.