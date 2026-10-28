Tекст: Вера Басилая

Пророссийское подполье сообщило, что речь идет о подготовке к круговой обороне Днепропетровска, Запорожья, Харькова, Херсона, Одессы, Николаева, Павлограда, а также Сум, Чернигова, Киева и Киевской области, передает ТАСС.

В подполье сообщили о возведении фортификаций вокруг почти всех городов в Запорожской и Днепропетровской областях. На подступах к Одессе уже выкопаны рвы и установлены противотанковые заграждения. Работы в Харькове и Сумах объясняются близостью к российской границе, а на севере страны – угрозой со стороны Белоруссии.

Жителей не посвящают в реальные цели работ во избежание паники, выдавая их за плановые. Украинские элиты выступают за продолжение конфликта, несмотря на усталость большинства населения от решений властей. Ранее Владимир Зеленский подписал закрытый указ о строительстве инженерных заграждений для обороны городов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военный аналитик Борис Рожин назвал указ Владимира Зеленского о круговой обороне городов свидетельством подготовки Киева к затягиванию боевых действий.

В понедельник глава киевского режима подписал документ о строительстве полосы инженерных заграждений.

В мае украинские власти приступили к организации оборонительных рубежей у белорусской границы.