Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
Премьер Ахмед: Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
Эфиопия получила от России первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++, сообщили власти страны.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о передаче Россией его стране 12 истребителей Су-35 поколения 4++.
«В соответствии с ранее заключенным соглашением с правительством России сегодня мы получили первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++», – написал он в соцсети, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.
Ранее Россия и Эфиопия подписали соглашение о разработке проекта АЭС.