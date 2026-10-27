Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Захарова назвала важнейшее направление сотрудничества России и Африки
Захарова: Безопасность является ключом к сотрудничеству России и Африки
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что взаимодействие в сфере международной безопасности является важнейшим направлением сотрудничества России с африканскими странами.
Захарова подчеркнула, что в российско-африканском взаимодействии нет границ и оно идет по всем направлениям, передает РИА «Новости».
«Важнее всего – это, конечно, наше взаимодействие в сфере международной безопасности, противодействии терроризму, транснациональной преступности, наркотрафику, торговле людьми», – сказала Захарова в ходе медиафорума Россия – Африка.
В качестве новой темы диалога дипломат упомянула вызовы кибермошенничества и преступного использования цифрового пространства. Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах сторон подписать декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.
Глава МИД Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в многополярности с участием Африки.