Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии «А почему сразу нельзя было сделать по уму?».0 комментариев
Мошенники придумали схему обмана родителей подростков через банковские карты
Аферисты рассылают россиянам тревожные сообщения о подозрительных операциях по счетам их детей, требуя срочно пройти проверку личности на фальшивом сайте, сообщили в МВД.
Злоумышленники отправляют жертвам уведомления о сомнительных транзакциях по картам несовершеннолетних, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
В сообщениях содержится требование немедленно подтвердить личность по специальной ссылке.
Переход по указанному адресу ведет на фишинговый ресурс. Там у граждан запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также иную конфиденциальную информацию.
В полиции настоятельно рекомендуют игнорировать подобные рассылки и не вводить реквизиты на сторонних страницах. Правоохранители советуют никогда не передавать посторонним коды из сообщений. Для проверки статуса детской карты необходимо звонить напрямую в кредитную организацию через официальное приложение.
В августе эксперты сообщили о рассылке родителям фишинговых сообщений под видом проверки детских счетов.
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