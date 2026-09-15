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Узбекистан решил закупить топливо для строящейся АЭС
Директор Узатома Азим Ахмедхаджаев заявил о планах агентства до конца 2026 года подписать контракт на поставку топлива для строящейся атомной электростанции.
Агентство по атомной энергии при кабмине Узбекистана планирует до конца 2026 года заключить контракт на поставку топлива для строящейся АЭС с участием госкорпорации «Росатом», передает РИА «Новости».
Директор Узатома Азим Ахмедхаджаев сообщил об этом в ходе 70-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
«До конца года мы планируем продолжить строительство интегрированной АЭС, заключить контракты на поставку топлива и физическую защиту, а также усилить подготовку кадров и локализацию», – отметил глава ведомства. Он также добавил, что текущий год стал важным этапом в развитии национальной программы ядерной энергетики.
Ахмедхаджаев напомнил о переходе к практической реализации первого в регионе проекта АЭС. Ранее сообщалось, что проектная документация по строительству станции будет полностью готова до конца 2026 года, а лицензионные документы на энергоблоки большой мощности планируется разработать в 2027 году.
В сентябре 2025 года «Росатом» и власти Узбекистана подписали соглашение о сооружении интегрированной АЭС в Джизакской области. Проект включает два энергоблока на базе ВВЭР-1000 и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н. Строительство станции стоимостью 9,5 млрд долларов планируется завершить в 2035 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября специалисты полностью завершили разработку котлована под здание реактора будущей станции.
В июне президенты России и Узбекистана по видеосвязи дали старт возведению первого энергоблока.
Днем ранее власти республики выдали лицензию на строительство малого энергоблока РИТМ-200Н.