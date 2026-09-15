14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.76 комментариев
Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии
Сейчас внешнеполитические вопросы важнее внутриполитических дебатов в Германии, заявил канцлер Фридрих Мерц.
«Германия настолько тесно связана с судьбой европейского континента, что мы не можем отделить внешнюю политику безопасности от того, что мы обсуждаем дома», – подчеркнул Мерц в ходе арктического саммита в Финляндии.
Он добавил, что пытается убедить коллег, друзей и свою партию в превосходстве внешней политики над текущими внутриполитическими дебатами, передает Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.
На фоне политического кризиса глава немецкого правительства отказался менять антироссийский курс страны.