14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.76 комментариев
Несколько жителей Таганрога госпитализированы из-за еды от «Васаби»
В Таганроге несколько человек оказались в больнице из-за острого гастроэнтероколита, вызванного едой из местного кулинарного цеха «Васаби», сообщает Минздрав Ростовской области.
«В связи с регистрацией случаев острого гастроэнтероколита среди жителей Таганрога, связанных с употреблением продукции кулинарного цеха «Васаби», министерство здравоохранения Ростовской области сообщает, что все пациенты с признаками кишечной инфекции, обратившиеся за медицинской помощью, госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь», – сообщило ведомство в «Максе».
Региональное управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование инцидента. Деятельность предприятия общественного питания приостановлена, ситуация находится под контролем специалистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре более 30 человек отравились после посещения кафе в Казани.
В июле на базе отдыха в Ставропольском крае 80 человек заразились сальмонеллезом.
В июне в Волгоградской области правоохранители возбудили уголовное дело после отравления 16 покупателей суши.