Угон Lexus жены Туска привел к отставке главы Службы госохраны Польши Яворского

Tекст: Антон Антонов

Автомобиль угнали в 2025 году. Позже машину нашли, а угонщика задержали, передает РИА «Новости».

«В связи с ситуацией, когда исполняющий обязанности коменданта Службы государственной охраны генерал бригады Радослав Яворский не может выполнять свои служебные обязанности, по решению главы МВД, после беседы и по согласованию с генералом Яворским президент Польши Кароль Навроцкий дал согласие на увольнение его с должности», – написал Лескевич на платформе Х.

Он отметил, что прямую ответственность за состояние дел в Службе государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц страны, несет курирующий это формирование министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года в Сопоте неизвестные угнали автомобиль Lexus, принадлежавший жене премьера Польши Малгожате Туск.

После этого инцидента четыре начальника отделов польской спецслужбы SOP были уволены по итогам кадрового и финансового аудита. Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк тогда заявил о необходимости учитывать причастность иностранных разведок к угону автомобиля.