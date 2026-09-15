14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.77 комментариев
Российский рынок акций снизился на утренних торгах
Индекс Мосбиржи снизился на 1% в начале утренней сессии
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается примерно на 1%, следует из данных Московской биржи.
В начале утренней торговой сессии российский рынок акций продемонстрировал падение примерно на 1%, следует из данных Московской биржи, передает РИА «Новости».
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:02 мск снизился на 1,01% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув отметки 2 337,33 пункта. Утренние торги на рынке акций проводятся с 06:50 до 09:00 мск.
Основная торговая сессия проходит с 09:00 до 19:00 мск. Именно в этот период определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). Индекс iMOEX2 рассчитывается в информационных целях в течение всего торгового дня, с 07:00 до 23:50 мск, и во время основной сессии полностью совпадает с iMOEX.