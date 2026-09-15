Лондон решил обновить истребители на Фолклендах

La Nacion: Британия разместит новые истребители на Фолклендах до 2027 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британские власти планируют модернизировать авиапарк на спорных Фолклендских (Мальвинских) островах, передает ТАСС со ссылкой на газету La Nacion. В ответе на парламентский запрос замминистра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард сообщил: «Четыре самолета Typhoon, входящих в состав 1435-й эскадрильи Tranche 1, которые в настоящее время приписаны к британским силам на островах Южной Атлантики, будут заменены четырьмя самолетами Typhoon Tranche 2».

Ожидается, что новые истребители прибудут на архипелаг до декабря 2027 года. Одновременно с этим местная администрация готовится объявить о наборе операторов беспилотных летательных аппаратов.

На фоне этих событий президент Аргентины Хавьер Милей анонсировал ужесточение санкций против предприятий, добывающих нефть у побережья островов. Причиной стал скорый запуск совместного проекта британской компании Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum. Позже Буэнос-Айрес ввел ограничения против 60 лиц и организаций, связанных с добычей углеводородов, и обратился в суд.

Территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение, а потери британской стороны составили 255 человек.

Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. Однако Лондону и Буэнос-Айресу до сих пор не удалось прийти к компромиссу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Аргентины Хавьер Милей из-за обострения ситуации вокруг островов отказался от поездки в Великобританию. Глава государства анонсировал ужесточение санкций для добывающих нефть на спорной территории иностранных компаний. Министерство иностранных дел южноамериканской республики подготовило судебные иски против нескольких нефтегазовых предприятий.