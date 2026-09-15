14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.77 комментариев
Лондон решил обновить истребители на Фолклендах
La Nacion: Британия разместит новые истребители на Фолклендах до 2027 года
Правительство Великобритании намерено направить новые истребители на спорные Мальвинские (Фолклендские) острова, сообщила газета La Nacion.
Британские власти планируют модернизировать авиапарк на спорных Фолклендских (Мальвинских) островах, передает ТАСС со ссылкой на газету La Nacion. В ответе на парламентский запрос замминистра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард сообщил: «Четыре самолета Typhoon, входящих в состав 1435-й эскадрильи Tranche 1, которые в настоящее время приписаны к британским силам на островах Южной Атлантики, будут заменены четырьмя самолетами Typhoon Tranche 2».
Ожидается, что новые истребители прибудут на архипелаг до декабря 2027 года. Одновременно с этим местная администрация готовится объявить о наборе операторов беспилотных летательных аппаратов.
На фоне этих событий президент Аргентины Хавьер Милей анонсировал ужесточение санкций против предприятий, добывающих нефть у побережья островов. Причиной стал скорый запуск совместного проекта британской компании Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum. Позже Буэнос-Айрес ввел ограничения против 60 лиц и организаций, связанных с добычей углеводородов, и обратился в суд.
Территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение, а потери британской стороны составили 255 человек.
Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. Однако Лондону и Буэнос-Айресу до сих пор не удалось прийти к компромиссу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Аргентины Хавьер Милей из-за обострения ситуации вокруг островов отказался от поездки в Великобританию. Глава государства анонсировал ужесточение санкций для добывающих нефть на спорной территории иностранных компаний. Министерство иностранных дел южноамериканской республики подготовило судебные иски против нескольких нефтегазовых предприятий.