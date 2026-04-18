В России запустили производство снайперского робота с искусственным интеллектом
В России началось серийное производство ИИ-комплекса «Двойник»
Российские разработчики запустили серийное производство уникальной снайперской системы с искусственным интеллектом, призванной максимально обезопасить военнослужащих на поле боя.
Отечественный роботизированный снайперский комплекс «Двойник» позволит изолировать стрелка от оружия в условиях современных боевых действий, передает ТАСС.
Создатель предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев подчеркнул, что новая разработка управляется искусственным интеллектом и уже запущена в серийное производство.
«Винтовка должна стать сухопутным дроном «земля-земля». Стрелок должен быть максимально изолирован от оружия, чтобы выжить на современном поле боя», – заявил Лобаев. По его словам, в ближайшем будущем военным предстоит противостоять не только живой силе противника, но и доступным роботизированным системам.
Специалист добавил, что «Двойник» представляет собой первый шаг России в сферу роботизированного высокоточного снайпинга. Создание комплекса началось еще в 2015 году, однако из-за скромного бюджета процесс затянулся. Сейчас аналогичные технологии компании уже применяются в малом ПВО и системах защиты периметра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оружейная компания Lobaev Arms приступила к выпуску нового роботизированного снайперского комплекса «Двойник». Разработчики успешно испытали для данной системы специальный квазигиперзвуковой антидроновый патрон.
Холдинг «Высокоточные комплексы» ведет разработки по роботизации противотанковых ракетных комплексов.