События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.4 комментария
Холдинг «Высокоточные комплексы» начал работу над роботизацией ПТРК
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) ведет разработки по автоматизации и роботизации противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), сообщили в пресс-службе холдинга на форуме «Армия-2024».
Как сообщили в пресс-служба, ведутся разработки в области противотанковых ракетных комплексов, передает ТАСС. Там добавили, что на основании опыта ПТРК в зоне СВО, текущие разработки направлены на автоматизацию и роботизацию применения комплексов.
Ранее гендиректор компании-разработчика «Гумич» Александр Гаврилов сообщил, что идут полигонные испытания многоцелевого робота «Импульс-М» в варианте «универсального ракетного робота поля боя».