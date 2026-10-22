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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 19:25 • Новости дня

    Лукашенко назначил нового командующего силами спецопераций Белоруссии

    Лукашенко назначил Сафонова новым командующим силами спецопераций ВС Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил полковника Владимира Сафонова новым командующим силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил республики.

    Одновременно Сафонов освобожден от должности начальника штаба – первого заместителя командующего ССО ВС, сообщает БелТА. На должность первого заместителя командующего назначен полковник Дмитрий Ворошилов. Александр Ильюкевич, ранее занимавший пост руководителя ССО ВС, назначен командующим войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии.

    Кроме того, генерал-майор Андрей Кравченко назначен начальником штаба – первым заместителем командующего этими войсками, он освобожден от должности начальника управления территориальной обороны – заместителя начальника Генштаба ВС Белоруссии. Командующим войсками Северо-Западного оперативного командования назначен генерал-майор Александр Лавренов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном руководстве страны, назначив новым руководителем Генерального штаба Владимира Белого.

    Летом Вооруженные силы Белоруссии начали разворачивать новое подразделение специального назначения в 40 км от украинской границы.

    Ранее республика начала формировать новую бригаду сил специальных операций в Гомельской области.

    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

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    22 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    @ Секргей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия, в ходе которой 11 человек отправились на Украину, а трое выехали в Россию к своим родственникам.

    В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.

    В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.

    Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.

    В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    21 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Казахстан решил сформировать беспилотные силы

    Власти Казахстана одобрили план военной реформы по созданию беспилотных сил

    Казахстан решил сформировать беспилотные силы
    @ Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил план военной реформы, который предусматривает формирование беспилотных сил и переход к двухэтапной модели срочной службы.

    В рамках плана планируется пересмотр структуры Вооруженных сил республики, совершенствование системы управления и оборонного планирования, а также усиление ключевых компонентов армии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Важнейшим аспектом станет переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут обучаться в учебных центрах, а затем служить в воинских частях с акцентом на боевую подготовку. Также планируется создание институтов военных консультантов и уполномоченного по делам военнослужащих.

    «Речь идет о комплексной реформе. Половинчатые решения здесь не дадут необходимого результата», – заявил Токаев.

    Организационные мероприятия планируется реализовать до конца 2026 года, а основные концептуальные меры – в 2027 году. Координировать эту работу будут правительство и Совет безопасности Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Токаев поручил повысить эффективность расходов на оборону Казахстана.

    Ранее Минобороны республики анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии.

    До этого армию страны решили привести в боевую готовность.

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    22 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

    В тексте документа, размещенного на сайте Кремля, указано, что кадровое решение принято в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

    Шестаков будет руководить регионом в статусе временно исполняющего обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края. Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна учатсница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Во вторник комитет Госдумы поддержал кандидатуру занимавшего пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера.

    Ранее Владимир Путин одобрил возможное назначение Кожемяко руководителем дальневосточного направления в правительстве.

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    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    22 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края

    Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в четверг провел встречу с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Глава государства принял Шестакова в Кремле. Во время встречи российский лидер предложил мэру Владивостока стать временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, сообщает пресс-служба Кремля в Мах.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна учатсница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера – полпреда президента в ДФО.

    В понедельник Владимир Путин одобрил предложение о назначении главы региона руководителем дальневосточного направления.

    Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заявил о доскональном знании Дальнего Востока Олегом Кожемяко.

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    21 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 51 украинский дрон над шестью областями

    Силы ПВО за день сбили 51 украинский дрон над шестью областями России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 50 украинских беспилотных аппаратов над российскими регионами и акваторией Черного моря.

    В течение дня российские военные отразили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в Max. По данным военного ведомства, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 51 дрон Вооруженных сил Украины.

    Уточняется, что аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской и Тверской областей, а также над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства ПВО нейтрализовали 373 украинских беспилотника. В целом средствами ПВО за минувшие сутки сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 954 беспилотника.

    Накануне силы ПВО за день сбили 90 дронов ВСУ над регионами России.

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    21 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    LRT: Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Средства планируется направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание «Балтийской линии обороны», повышение потенциала противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и военной техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Из суммы в 1,06 млрд евро будет вычтено 15% аванса, полученного в июне, поэтому переведенная сумма составит 905 млн евро.

    Программа SAFE (Security Action for Europe), запущенная Еврокомиссией в мае 2025 года, направлена на предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники. Общий объем фонда составляет 150 млрд евро. В рамках этого механизма Литва сможет занять до 6,375 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Литва решила сохранить расходы на оборону на уровне более 5% ВВП в 2027 году.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.

    Летом президент Литвы назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону.

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    22 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Главком армии Ирана анонсировал появление нового секретного беспилотника

    Иранские военные подготовили к презентации новый секретный беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что в ближайшее время вооруженные силы исламской республики представят новый секретный беспилотный летательный аппарат.

    Технические характеристики аппарата пока держатся в секрете, пишет ТАСС.

    «На сегодня наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», – сказал Хатами в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

    По его словам, сейчас вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных дронов по сравнению с периодом до 40-дневной войны. Генерал добавил, что это стало прямым результатом динамичного развития отрасли и расширения ее предприятий по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Летом иранские вооруженные силы воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    В июле официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о передаче новых комплексов ПВО военным.

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    22 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Лукашенко: Минск и Москва не хотят войны, но должны быть к ней готовы

    Лукашенко на встрече с Белоусовым заявил о необходимости готовиться к войне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что обе страны не хотят войны, но должны быть к ней готовы.

    «Мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать, ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовыми всегда. Поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна, и она сегодня в порядке», – заявил Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что Минск выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства. «Наши противники, врагов пока, наверное, у нас тут особо нет, об этом знают, они-то видят. Поэтому вы можете не переживать по поводу наших обязательств по охране наших рубежей Союзного государства», – передает слова Лукашенко агентство БелТА.

    Президент Белоруссии также отметил хорошее сотрудничество двух стран по другим ведомствам и направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании сил НАТО у границ Союзного государства. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    Ранее Москва и Минск провели консультации по вопросам ядерной и биологической защиты Союзного государства.

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    22 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии

    Белоусов: НАТО планирует развернуть восемь бригад у границ России к 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс, Евросоюз и Украина идут по пути эскалации, наращивание сил НАТО у границ Союзного государства представляет особую опасность, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, отрабатывая наступательные сценарии, наращивается коалиционное военное присутствие, цитирует Белоусова РИА «Новости».

    Министр отметил, что к 2027 году Североатлантический альянс планирует довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп на восточном фланге блока. Военно-политическая обстановка остается сложной из-за стремительного роста агрессивной деятельности Запада в отношении Москвы и Минска.

    Ускоренная милитаризация Европы представляет особую опасность, поскольку переводит промышленность региона на военные рельсы и готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил, добавил глава оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    В прошлом месяце у российских границ были замечены четыре самолета-разведчика НАТО.

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    22 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    В НОК подтвердили переговоры о переходе Плющенко в сборную Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Виктор Лукашенко подтвердил, что велись переговоры о переходе фигуриста Александра Плющенко в сборную Белоруссии.

    По его словам, несмотря на выбор Плющенко в пользу Азербайджана, Белоруссия будет поддерживать его на международной арене, передает РИА «Новости».

    «Слышал, что такие переговоры велись, но в итоге он выбрал другую страну», – заявил глава НОК.

    Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия будет поддерживать Плющенко так же, как до этого «поддерживала всех россиян».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ученица Евгения Плющенко Злата Сапрыкина решила выступать за команду Киргизии.

    В июне Евгений Плющенко сообщил о решении тренировать своего сына в России.

    В мае фигуристка Софья Муравьева решила покинуть сборную России и сменить спортивное гражданство.

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    22 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Россия и Белоруссия утвердили план военных учений «Щит Союза – 2027»

    Минобороны Белоруссии: Москва и Минск одобрили замысел учений «Щит Союза – 2027»

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе заседания совместной коллегии в Минске руководители оборонных ведомств России и Белоруссии согласовали концепцию проведения совместных оперативных маневров.

    «В Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации – одобрен замысел совместного оперативного учения «Щит Союза – 2027»», – говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

    Отмечается, что по завершении коллегии министры обороны двух государств подписали итоговые документы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии.

    Оборонные ведомства двух стран решили обсудить развитие единой системы ПВО.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

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    22 октября 2026, 07:04 • Новости дня
    Ростех назвал робот «Депеша-3» практически незаметным ночью

    Госкорпорация «Ростех» заявила о невидимости робота «Депеша-3» в ночное время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» благодаря низкому профилю и маскировочной сети становится практически незаметным в темное время суток, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» стал практически незаметным в темное время суток, передает ТАСС.

    «Применение подобных платформ в темное время суток сопряжено с рядом специфических особенностей. Ночью «Депеша-3» становится практически незаметной. Машина отличается низким профилем, работает тихо и укрывается маскировочной сетью», – сообщили в Ростехе.

    В госкорпорации отметили, что робот совершает ночные рейды без света и управляется дистанционно. Из-за особенностей черно-белой камеры оператору необходимо знать маршрут наизусть.

    Управление машиной строится на сверке с заранее изученной трассой, поэтому важны ровный темп и аккуратность, а не скорость реакции, добавили в Ростехе. В корпорации сравнили этот процесс с хождением по канату, подчеркнув, что такой подход позволяет сохранять жизни солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех заявил о способности зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать крылатые ракеты. Ранее робот «Депеша» обезопасил эвакуацию раненых в зоне спецоперации. Также российские военные научили робота «Курьер» автоматически уничтожать дроны.

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    22 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Белоусов заявил об отсутствии у Москвы претензий к Минску в военной сфере

    Белоусов: У Москвы нет претензий к Минску в военной сфере

    Tекст: Ольга Иванова

    У России нет претензий к Белоруссии в вопросах оборонного сотрудничества, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с президентом республики Александром Лукашенко.

    В ходе встречи Лукашенко отметил, что Белоруссия выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства. По его словам, с учетом опыта сотрудничества у главы Минобороны России если и могут быть претензии к Минску, то немного, передает РИА «Новости».

    «Претензий точно нет», – заявил в ответ Белоусов.

    Российский министр поблагодарил Лукашенко за возможность встречи и передал ему слова президента России Владимира Путина. Глава ведомства подтвердил наличие обширной повестки в сотрудничестве Минобороны двух стран. Он отметил, что это касается проведения совместной коллегии в Минске и вопросов, которые обсуждались на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

    «Я специально прилетел вчера, а не сегодня на коллегию. Мы два часа с ним проговорили», – рассказал Белоусов. Он добавил, что на заседание прибыли его заместители для более тесного личного знакомства с белорусскими коллегами на фоне кадровых изменений в оборонных ведомствах обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лукашенко заявил о необходимости подготовки Белоруссии и России к возможной войне.

    Руководители оборонных ведомств России и Белоруссии согласовали концепцию проведения совместных оперативных маневров.

    Белоусов отметил особую опасность наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

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    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

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    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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