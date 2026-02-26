Мединский опубликовал фото обмена телами военных

Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Мединский показал снимок обмена телами военных России и Украины
Помощник президента РФ Владимир Мединский разместил фотографию, на которой зафиксирован процесс передачи тел погибших военных между российской и украинской сторонами.
Помощник президента России и глава делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с места обмена телами погибших военных.
На снимке запечатлен момент выгрузки тел людьми в защитной одежде.
Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел. До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинской – останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в 2025 году Россия передала Украине свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ и получила взамен 143 тела российских бойцов.