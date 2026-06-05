Tекст: Елизавета Шишкова

Обмен состоялся пятого июня на пропускном пункте «Новая Гута» в Гомельской области, передает сайт омбудсмена. Гуманитарная акция позволила трем семьям приехать в Россию, тогда как пять человек отправились на Украину. Мероприятие прошло при содействии Международного комитета Красного Креста.

Среди прибывших оказалась вдова с маленьким сыном, которая несколько лет не могла выехать из Киева. Также на родину вернулась пожилая пара, нуждающаяся в медицинском уходе на Сахалине. Третьей спасенной стала женщина, застрявшая на соседней территории еще во время пандемии.

Встречавшая соотечественников уполномоченный по правам человека Яна Лантратова высоко оценила проделанную работу. «Спасибо Министерству обороны России, профильным ведомствам и спецслужбам. Отдельные слова благодарности – представителям Республики Беларусь за помощь в организации гуманитарной миссии», – подчеркнула она.

Омбудсмен добавила, что аппарат продолжит делать все возможное для возвращения россиян к мирной жизни и своим родным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала подготовку встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Ранее аппарат российского омбудсмена добился возвращения с подконтрольных Киеву территорий 165 мирных жителей Курской области.

Накануне уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о намерении организовать воссоединение пяти детей с их родственниками на Украине.