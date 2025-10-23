Власти польской Гдыни потребовали защитить украинцев от горожан

Tекст: Дмитрий Зубарев

В польском городе Гдыня зафиксировано увеличение числа антиукраинских провокаций и актов вандализма, направленных против украинцев, проживающих в городе, сообщает ТАСС.

Один из членов городской администрации Лукаш Песевич заявил: «Антиукраинских провокаций в городе становится все больше, акты вандализма [в отношении украинцев] на улицах Гдыни уже становятся нормой».

По информации портала onet.pl, администрация города обратилась к министру внутренних дел Марчину Кервиньскому с письмом, в котором содержится требование предоставить Гдыне 45 новых патрульных полицейских автомобилей, увеличить число полицейских на улицах и модернизировать систему видеонаблюдения для эффективной защиты украинцев.

Недавно, 20 октября, в Гдыне задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в поджоге нескольких автомобилей с украинскими номерами. Кроме того, еще один житель был арестован после нападения на украинский ресторан, где он сорвал флаг Украины со стены заведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что рост антипатии к украинцам может существенно повлиять на результаты выборов в Польше. Социологи заявили, что уровень неприязни к украинцам среди поляков достиг рекордных значений за последние три года. Польские соцсети продемонстрировали максимальный уровень негатива к украинцам с 2022 года.