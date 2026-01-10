Жители пригорода Киева перекрыли трассу из-за отключения света на 40 часов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители села Софиевская Борщаговка к западу от Киева перекрыли автомобильную трассу, чтобы обратить внимание властей на отсутствие электроэнергии в течение уже сорока часов, передает ТАСС.

Акция прошла возле жилого комплекса «Барселона». По данным издания «Фокус» около десяти человек заблокировали движение по шестиполосной дороге, несмотря на сигналы от водителей, и не покидали проезжую часть.

Село активно застраивается многоэтажными домами, что увеличивает количество жителей, оказавшихся без света. Проблемы с энергоснабжением продолжаются вторую неделю не только в Киевской области, но и в других регионах Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.

А накануне в Киеве прекратили работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые нуждаются в восстановлении. После серии взрывов в Киеве остались без электроснабжения более 500 тыс. потребителей.



