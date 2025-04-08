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Польские соцсети показали максимальную за три года неприязнь к украинцам
В марте польские пользователи соцсетей проявили рекордный за три года уровень неприязни к украинцам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром Res Futura с использованием ИИ-платформы SentiOne.
В марте число публикаций, критически настроенных к гражданам Украины и властям Киева, достигло 325 млн. Призыв к прекращению военной помощи стал доминирующим нарративом, составляя 32% всех упоминаний. Поляки часто обвиняют украинцев, проживающих в Польше, в ухудшении криминогенной обстановки и злоупотреблении социальными льготами.
Тема Волынской резни также широко обсуждалась, являясь предметом 46% комментариев, передает ТАСС со ссылкой на PAP.
Представитель аналитического центра Res Futura Михал Федорович отметил, что агрессивность поляков в интернет-дискуссиях по отношению к украинцам усилилась. Это связано с усталостью местного населения от поддержки украинских беженцев и с нерешенными проблемами вокруг эксгумации жертв Волынской резни.
На данный момент, по данным польского МВД, в стране проживают более 1,5 млн граждан Украины, из которых более 900 тыс. пользуются временной защитой и льготами для беженцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты польских фермеров отдалили страну от Украины, изменив политический курс Польши, которая долгое время была одним из самых преданных союзников Украины в борьбе против России.