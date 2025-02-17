Politico: Польские фермеры протестами отдалили страну от Украины

Politico: Польские фермеры начали блокировать границу с Украиной

Tекст: Мария Иванова

На польско-украинской границе в Медыке фермеры, одетые в яркие жилеты и вооруженные польскими флагами, проводят своеобразный контроль, проверяя коммерческий транспорт на предмет контрабанды. Их действия направлены на защиту польских интересов на фоне свободного импорта украинского зерна в Европейский Союз, сообщает Politico.

Фермеры опасаются, что дешевые украинские товары подрывают их доходы и не соответствуют строгим стандартам ЕС.

Протесты фермеров в Польше привели к новому политическому курсу в стране, которая долгое время была одним из самых преданных союзников Украины в борьбе против России, отмечает издание. Многие поляки выступиают за протесты, отмечая, что экономическая поддержка Украины обходится слишком дорого и что украинские товары подрывают польскую экономику.

Среди протестующих звучат и более глубокие претензии, связанные с историческими разногласиями между двумя странами, включая события Второй мировой войны.

Фермеры заявляют, что их борьба – это не только защита их доходов, но и суверенитета Польши. Они высказывают мнение, что украинская продукция не соответствует стандартам, которые должны соблюдать польские производители. При этом исторические обиды, такие как Волынская резня, усиливают напряжение, становясь частью политических дискуссий в преддверии президентских выборов.

Социологические исследования показывают, что поддержка Украины в Польше снижается на фоне экономических трудностей и усталости от войны. Несмотря на это, большинство поляков все еще поддерживают суверенитет Украины. Однако протесты фермеров стали заметным фактором изменения общественного мнения, подчеркивающим рост недовольства и недоверия к Украине, пишет Politico.

Польские фермеры активно используют соцсети и мессенджеры, чтобы распространять информацию о подозрительных сделках на границе, что способствует распространению дезинформации и усиливает недоверие.

Текущая ситуация бросает вызов польской политике и ставит под угрозу союз между двумя странами, заключает газета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошло года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.