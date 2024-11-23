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На границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 фур
Очередь из 150 фур образовалась на КПП «Медыка – Шегини» из-за протестов фермеров
На границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в в Госпогранслужбе Украины.
На границе Польши и Украины возникла очередь из около 150 грузовиков в пункте пропуска «Медыка – Шегини». Блокада началась из-за акции польских протестующих, которые перекрыли этот пограничный переход, передает ТАСС.
По информации Госпогранслужбы Украины, акция продлится двое суток, но возможно ее продление. В результате протестных действий пропуск грузовиков с массой более 3,5 тонны в Польшу будет полностью приостановлен.
Однако ограничения не коснутся легковых автомобилей и автобусов, а грузовики из Польши могут пересекать границу на Украину по одному в час.
Сообщается, что на данный момент в очереди на въезд на Украину стоят около 150 грузовиков, тогда как на выезд с Украины заторов не наблюдается.
Ранее в Львовском отделении таможни сообщили, что польские фермеры устроили акцию протеста на КПП «Медыка – Шегини» и заблокировали движение.
До этого польские фермеры в начале октября организовали протесты у границы с Украиной, требуя ограничить ввоз дешевой продукции.
В феврале польские фермеры начали масштабные протесты на границе, выражая недовольство стратегией Евросоюза «Зеленый курс».