Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

Tекст: Вера Басилая

В акции протеста участвуют около 30 человек, которые передвигаются по переходу, препятствуя движению транспорта, передает ТАСС.

Львовская таможня, ссылаясь на информацию польских коллег, ранее предупреждала о планирующейся акции. Протестующие намерены блокировать движение до конца года, пропуская только автобусы и легковые автомобили.

Грузовые автомобили на въезд на Украину будут пропускаться по одному в час, а движение фур массой более 3,5 тонн блокируется полностью.

Ранее польские фермеры в начале октября организовали протесты у границы с Украиной, требуя ограничить ввоз дешевой продукции.

Польские фермеры в феврале начали масштабные протесты на границе, выражая недовольство стратегией Евросоюза «Зеленый курс», которая предполагает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.