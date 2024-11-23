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Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной
Польские фермеры устроили акцию протеста на границе с Украиной, и заблокировали движение через КПП «Медыка – Шегини», сообщили в Львовском отделении таможни.
В акции протеста участвуют около 30 человек, которые передвигаются по переходу, препятствуя движению транспорта, передает ТАСС.
Львовская таможня, ссылаясь на информацию польских коллег, ранее предупреждала о планирующейся акции. Протестующие намерены блокировать движение до конца года, пропуская только автобусы и легковые автомобили.
Грузовые автомобили на въезд на Украину будут пропускаться по одному в час, а движение фур массой более 3,5 тонн блокируется полностью.
Ранее польские фермеры в начале октября организовали протесты у границы с Украиной, требуя ограничить ввоз дешевой продукции.
Польские фермеры в феврале начали масштабные протесты на границе, выражая недовольство стратегией Евросоюза «Зеленый курс», которая предполагает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.