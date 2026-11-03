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    Киев признал существование концлагерей на Украине
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    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею
    Следователи исключили побег пропавшей семьи Усольцевых на вертолете
    Путин: Культурное многообразие делает народы России сильнее
    Путин призвал продолжить лучшие инициативы Года единства народов России
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби
    Белый дом: Мелания Трамп проведет встречу с представителями России и Украины
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    3 ноября 2026, 18:00 • Новости дня

    Президент Польши Навроцкий обвинил премьера Туска в конституционном кризисе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открывая заседание Совета национальной безопасности, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вся тяжесть ответственности за кризис вокруг Конституционного суда страны лежит на премьер-министре Дональде Туске.

    Глава государства подчеркнул вину председателя правительства за незаконные действия в отношении инстанций, передает РИА «Новости». «Один человек, присутствующий в этом зале, несет полную ответственность. Я улыбаюсь ему, хотя и не понимаю его действий, я не принимаю их и выступаю против них. Это господин премьер-министр Туск», – сказал Навроцкий.

    По словам польского лидера, действия руководителя кабмина являются не только преступлением против конституции, но и серьезной ошибкой, о которой сам премьер знает.

    Навроцкий пообещал не оставлять ситуацию без внимания. Он подчеркнул, что намерен использовать все имеющиеся полномочия и предоставленный обществом мандат для остановки попыток подорвать государственный порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич назвал премьер-министра республики Дональда Туска диктатором из-за ситуации вокруг Конституционного суда.

    В понедельник министр иностранных дел страны Радослав Сикорский обвинил главу государства в принуждении польских послов к отставке на фоне конституционного кризиса.

    Окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в суде и ночного визита туда Навроцкого.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    3 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США

    Politico: Европе предрекли проблемы при победе демократов на выборах в США

    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возможный контроль Демократической партии над Конгрессом не принесет Европе облегчения, поскольку президент США Дональд Трамп будет вынужден сосредоточиться на внешней политике, пишет издание Politico.

    Возможный успех демократов на промежуточных выборах может обернуться для европейских стран серьезными проблемами. Если Дональд Трамп столкнется с враждебным Конгрессом во внутренней политике, американский лидер направит свои усилия на внешнюю политику и торговлю, где исполнительная власть имеет больше свободы, пишет Politico.

    «Ошибкой для европейцев было бы предполагать, что трансатлантические отношения потеплеют», – заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, произойдет ровно обратное: США выдвинут Европе новые жесткие требования.

    Бывший советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи отметила отсутствие у Трампа необходимости искать оправдания для нападок на европейские страны. В свою очередь бывший посол США при НАТО Курт Волкер предупредил о подготовке Конгрессом масштабных расследований против президента и его окружения, при этом демократы не смогут напрямую указывать американскому лидеру на международной арене.

    Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс подчеркнула отсутствие поводов для празднований в Европе при любом исходе голосования. Она констатировала сосредоточенность американских избирателей на внутренних проблемах США и потерю Вашингтоном интереса к европейским союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. Страны НАТО испугались возможного сокращения американского военного присутствия в Европе из-за проигрыша Республиканской партии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал главу Белого дома атаковать иранские объекты сразу после выборов в США.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Лавров пообещал Европе очень короткую войну в случае нападения на Россию
    Лавров пообещал Европе очень короткую войну в случае нападения на Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует вооруженного конфликта с европейскими странами, однако готова дать крайне быстрый ответ в случае агрессии с их стороны.

    Россия не имеет намерений вступать в вооруженное противостояние с европейскими государствами, однако в случае агрессии с их стороны даст быстрый и решительный ответ. Об этом глава МИД Сергей Лавров сообщил в понедельник в ходе выступления на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    «Что касается подготовки европейцев к войне… то президент Владимир Путин повторял многократно, что мы не хотим и не планируем какой-либо войны с Европой, но если Европа, как она грозится, сама готовится к войне и начнет ее, то мы к этой войне готовы, но она будет другой и очень короткой», – заявил Лавров, напомнив о неоднократно озвученной позиции Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции западных стран.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о провале попыток европейских стран нанести России стратегическое поражение.

    В сентябре глава МИД рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами.

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    2 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Отстраненный глава Конституционного суда Польши заявил о госперевороте в стране

    Отстраненный глава КС Польши Свенчковский заявил о государственном перевороте

    Tекст: Вера Басилая

    Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил, что в стране произошел государственный переворот.

    «Больше серьезности, потому что мы имеем дело с государственным переворотом в Польше», – заявил Свенчковский в эфире канала Kanal Zero. Он выразил уверенность, что на назначенном на вторник общем собрании судей Конституционного суда не удастся собрать кворум, передает РИА «Новости». Свенчковский напомнил, что для принятия решений необходимо присутствие 10 из 15 судей.

    Политический кризис вокруг инстанции обострился после попытки правительства Дональда Туска отстранить Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование правосудию.

    В конце октября на сайте Конституционного суда появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, а руководство инстанцией приняла Анна Корвин-Петровская. На фоне этих событий протестующие окружили здание суда, полиция провела задержания, а лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом прогрессирующего переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    Окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде.

    Председатель Верховного суда Збигнев Капиньский заявил о незаконном вводе свыше тысячи полицейских на территорию инстанции во время недавних протестов.

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    2 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Сикорский обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг польского Конституционного суда.

    «Мы имеем дело с беспрецедентным масштабом сотрудничества между российскими аккаунтами и пропагандистскими ресурсами, с одной стороны, и представителями глобальных крайне правых движений – с другой. Это явный союз или, по крайней мере, скоординированная деятельность», – цитирует Сикорского РИА «Новости».

    По его мнению, это должно заставить поляков задуматься о том, кто хочет «посеять смуту» в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    В тот же день депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

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    3 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею

    Федерация хоккея Швеции отказалась играть против России на чемпионатах мира

    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная Швеции не будет проводить матчи против команды России на чемпионатах мира по хоккею, заявил председатель шведской Федерации хоккея Андерс Ларссон.

    По его словам, сборная Швеции не будет играть матчи против сборной России, однако это решение не означает, что Швеция откажется от участия в чемпионатах мира, в которых участвует Россия, передает РИА «Новости».

    «Позиция Федерации хоккея Швеции, которую мы последовательно отстаивали на всех международных встречах и дискуссиях, заключается в том, что участие России в международных хоккейных соревнованиях остается немыслимым до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине», – заявил Ларссон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Норвежский хоккейный союз сообщил об отказе сборной играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о возможности скандинавских стран противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров.

    На прошлой неделе Андерс Ларссон допустил исключение сборной Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

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    2 ноября 2026, 20:11 • Новости дня
    Россия официально вышла из Европейской конвенции против пыток

    Совет Европы: Россия вышла из конвенции по предупреждению пыток

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия официально завершила процедуру выхода из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

    Решение вступило в силу 1 ноября 2026 года, сообщается на сайте Совета Европы. Российские власти уведомили Совет Европы о денонсации конвенции в октябре прошлого года. Президент Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон в сентябре 2025 года, передает РБК. Согласно правилам, выход вступает в силу через год после официального уведомления.

    Москва подписала документ в 1996 году при вступлении в Совет Европы. Конвенция предполагала создание специального комитета из независимых экспертов, которые получили право посещать места лишения свободы и общаться с задержанными для подготовки отчетов.

    В 2022 году Россия покинула Совет Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале председатель Верховного суда Игорь Краснов сообщил об отсутствии влияния выхода из юрисдикции Европейского суда по правам человека на уровень защиты прав граждан.

    В сентябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.

    Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил о сохранении запрета на пытки и бесчеловечное обращение с осужденными после отказа от конвенции.

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    2 ноября 2026, 21:26 • Новости дня
    Расследование убийства режиссера Пазолини в 1975 году возобновили в Италии
    Расследование убийства режиссера Пазолини в 1975 году возобновили в Италии
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Рима вновь открыла расследование убийства итальянского кинорежиссера и писателя Пьера Паоло Пазолини, погибшего в 1975 году.

    Новое дело было открыто после заявления, поданного несколько недель назад адвокатом Стефано Маччони, представляющим интересы регионального отделения Ассоциации журналистов Италии, режиссера Давида Греко и писателя Джованни Джованнетти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fatto Quotidiano.

    По словам адвоката, основанием для нового расследования стали материалы, собранные защитой и представленные в прокуратуру в ноябре 2025 года. В мае 2026 года заявление было дополнено новыми сведениями.

    «Мы надеемся, что прокуратура Рима наконец сможет дать ответы, которые мы ищем уже слишком много лет», – заявил Маччони.

    Он также призвал всех, кто до сих пор предпочитал молчать о том, что им известно, выйти вперед и рассказать об этом.

    Это не первая попытка добиться возобновления расследования. В 2016 и 2023 годах в прокуратуру уже поступали аналогичные обращения, однако оба раза в открытии нового производства было отказано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне.

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    2 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил Навроцкого в принуждении послов к отставке

    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в принуждении послов к отставке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент страны Кароль Навроцкий лично заставлял польских послов подавать в отставку на фоне конституционного кризиса.

    Ранее послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох добровольно оставили свои должности на фоне ситуации вокруг Конституционного суда страны, передает РИА «Новости».

    «Я думал, что именно сотрудники пана президента уговаривали послов отказаться от своих постов, отказаться от своей миссии. Оказывается, это делал лично президент», – заявил Сикорский.

    Отвечая на вопрос журналистов о происхождении этих сведений, глава польского дипломатического ведомства заверил, что в министерстве иностранных дел есть соответствующая информация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде Польши.

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Варшаве о поддержке государственного переворота на Украине.

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    3 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Песков: Участие европейцев в переговорах по Украине невозможно

    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители европейских стран не смогут принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Участие Европы исключено, поскольку согласован трехсторонний формат, сообщил Песков в интервью ИС «Вести». «Нет, к этим переговорам невозможно, потому что именно речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.

    В пятницу Песков сообщил о возможности включения европейских стран в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

    В среду Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    3 ноября 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в попытке сохранить нацистский режим в Киеве
    Лавров обвинил Европу в попытке сохранить нацистский режим в Киеве
    @ Максим Малиновский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны пытаются ввести на Украину стабилизационные силы и сохранить там режим, пропагандирующий нацизм, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Они же по-прежнему хотят туда ввести стабилизационные силы и стабилизировать какой режим? Вот этот вот, который на коленях стоит перед прахом нацистских преступников», – заявил Лавров ТАСС.

    Министр отметил, что киевский режим проводит факельные шествия и «зигует». По его словам, власти Украины не собираются отменять законы, запрещающие русский язык.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей Европы в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

    Также Лавров заявил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

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    3 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Bild: Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания, пишет Bild.

    Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, приводя еду в негодность, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. «После хакерских атак на холодильные витрины в супермаркетах Франции, Бельгии и Швеции теперь это коснулось и Германии… Пострадали супермаркеты в Северном Рейне-Вестфалии, Бремене и Баварии… Тонны продуктов уходят в мусорные контейнеры», – говорится в публикации.

    В одном из магазинов в Рейсбахе в Нижней Баварии температура в системах охлаждения была повышена до 50 градусов. К расследованию инцидента подключились специалисты криминальной полиции по борьбе с киберпреступностью.

    Согласно предварительным выводам экспертов, под удар попали преимущественно устаревшие модели холодильного оборудования, производители которых прекратили техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности. Общее число пострадавших торговых точек и точная сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    Напомним, хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

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    2 ноября 2026, 19:25 • Новости дня
    Правительство Чехии утвердило концепцию строительства армии до 2040 года

    Denik N: Кабмин Чехии одобрил увеличение армии до 32 тыс. военнослужащих

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Чехии согласовал новую концепцию развития вооруженных сил до 2040 года, которая подразумевает увеличение численности военнослужащих-контрактников до 32 тыс. человек.

    Власти Чехии намерены сформировать полностью контрактную армию и увеличить число резервистов до 15 тыс. граждан. В качестве приоритетов развития заявлены принятие на вооружение современных беспилотников и укрепление системы противовоздушной обороны, передает ТАСС со ссылкой на портал Denik N.

    В документе подчеркивается значительное ухудшение ситуации в сфере европейской безопасности в последние годы. Авторы концепции отмечают переход ответственности за оборону Европы от США к европейским государствам.

    В заседании правительства принял участие президент Чехии Петр Павел. Глава государства раскритиковал предложенный план как нереалистичный и не соответствующий целям обеспечения полной боеспособности вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Чехии Петр Павел разрешил 23 гражданам республики официально присоединиться к украинским вооруженным силам.

    В сентябре премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае вооруженного конфликта с Россией.

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год с ростом расходов на оборону.

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    2 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Постпред Польши при ООН ушел в отставку из-за кризиса в стране

    МИД Польши: Постпред при ООН Щерский подал в отставку на фоне кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский досрочно завершит свою миссию на фоне продолжающегося в республике конституционного кризиса.

    Посол обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому с просьбой о сокращении своей дипломатической миссии, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр в соцсети X.

    Глава министерства удовлетворил эту просьбу. Щерский завершит свою работу при всемирной организации до конца текущего месяца.

    На прошлой неделе из-за ситуации вокруг Конституционного суда в отставку также подали послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    В воскресенье секция полиции польского профсоюза «Солидарность» направила письмо главному коменданту полиции с требованием разъяснить статус сотрудников на фоне противостояния в Варшаве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила польским властям о поддержке государственного переворота на Украине.

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    2 ноября 2026, 18:39 • Новости дня
    Магазин IKEA в бельгийском Монсе пострадал от кибератаки на холодильники

    Reuters: Магазин IKEA в бельгийском Монсе пострадал от кибератаки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шведская компания IKEA сообщила о хакерской атаке на системы управления холодильным оборудованием в своем магазине в бельгийском городе Монс.

    В результате ночной кибератаки пострадали сети супермаркетов в нескольких странах, пишет Reuters. В качестве меры предосторожности руководству IKEA пришлось изъять часть продуктов питания из холодильных камер ресторана.

    Представитель компании заявил, что от действий злоумышленников могли пострадать и другие объекты IKEA, в связи с чем расследование инцидента продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате серии кибератак и компьютерных сбоев в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии резко повысилась температура в холодильниках.

    Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал атаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    Владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильного оборудования в 13 супермаркетах.

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