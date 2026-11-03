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Президент Польши Навроцкий обвинил премьера Туска в конституционном кризисе
Открывая заседание Совета национальной безопасности, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вся тяжесть ответственности за кризис вокруг Конституционного суда страны лежит на премьер-министре Дональде Туске.
Глава государства подчеркнул вину председателя правительства за незаконные действия в отношении инстанций, передает РИА «Новости». «Один человек, присутствующий в этом зале, несет полную ответственность. Я улыбаюсь ему, хотя и не понимаю его действий, я не принимаю их и выступаю против них. Это господин премьер-министр Туск», – сказал Навроцкий.
По словам польского лидера, действия руководителя кабмина являются не только преступлением против конституции, но и серьезной ошибкой, о которой сам премьер знает.
Навроцкий пообещал не оставлять ситуацию без внимания. Он подчеркнул, что намерен использовать все имеющиеся полномочия и предоставленный обществом мандат для остановки попыток подорвать государственный порядок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич назвал премьер-министра республики Дональда Туска диктатором из-за ситуации вокруг Конституционного суда.
В понедельник министр иностранных дел страны Радослав Сикорский обвинил главу государства в принуждении польских послов к отставке на фоне конституционного кризиса.
Окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в суде и ночного визита туда Навроцкого.