Польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили круглосуточные протесты на границе с Украиной до конца года

Tекст: Ольга Иванова

Польские аграрии вновь вышли на протесты на границе с Украиной, сообщает ТАСС. Круглосуточная манифестация началась у пункта пропуска «Медика – Шегини» и продлится до конца года. Это мероприятие организовано после окончания полевых работ.

Польский политик Рафал Меклер в соцсети X выразил поддержку аграриям, заявив, что они «возвращаются в игру». В своем посте он прикрепил письмо от администрации общины Медика, которое информирует об организации собрания с 8 октября по 31 декабря у железнодорожного моста на въезде в Медику.

Украинская таможенная служба 8 октября предупредила об ожидаемом блокировании движения через КПП «Медика – Шегини» польскими протестующими. Протестующие требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины и усилить поддержку национального животноводства.

В феврале польские фермеры начали масштабные протесты на границе, выражая недовольство стратегией Евросоюза «Зеленый курс», которая предполагает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Эти протесты прекратились к лету с началом посевной кампании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, испанские фермеры собрались у представительства Еврокомиссии в Мадриде, требуя введения антидемпинговых мер против украинских зерновых и справедливого ценообразования.

