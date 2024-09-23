Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.3 комментария
Испанские производители потребовали ограничить импорт украинского зерна
Испанские фермеры собрались у представительства Еврокомиссии в Мадриде, требуя введения антидемпинговых мер против украинских зерновых и справедливого ценообразования.
Около тридцати испанских производителей зерновых и животноводов провели протестную акцию у здания Европейской комиссии в Мадриде, требуя введения антидемпинговых мер против импорта зерна с Украины, сообщает «РИА «Новости»». Представители организации Union de Uniones заявили, что резкий рост импорта украинского зерна отрицательно сказывается на ценах на испанское зерно, которые с мая 2022 года упали на 45%.
Координатор Union de Uniones Луис Кортес передал письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором изложил причины необходимости защиты европейских производителей. По данным Union de Uniones, объем ввоза украинских зерновых достиг почти 8,4 млн тонн в 2023 году и 6,5 млн тонн в первой половине 2024 года, что, по их мнению, является причиной падения цен на местное зерно.
Фермеры также призвали к новой акции протеста, которая пройдет в среду, 25 сентября, в порту Сантандера. Они намерены вновь потребовать решения проблемы растущего импорта украинских зерновых, одним из основных получателей которых является Испания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия приняла решение сохранить запрет на поставки украинского зерна, чтобы защитить своих фермеров. На фоне этого глава Минсельхоза Украины Николай Сольский заявил, что ограничение импорта украинского зерна в Евросоюз может усугубить конфликт. Кроме того, на фоне сохраняющегося запрета Польша решила продлить эмбарго на импорт зерна с Украины до конца года.