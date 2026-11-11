Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.0 комментариев
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к диалогу с Польшей
Лукашенко поздравил народ Польши с Днем независимости и призвал к диалогу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости и заявил о готовности развивать взаимный уважительный диалог.
Глава белорусского государства направил поздравление от имени соотечественников и себя лично, передает РИА «Новости».
«В сегодняшних условиях существенных вызовов в Европе отношения между Беларусью и Польшей, к сожалению, значительно усложнились, что стало для нас испытанием на прочность», – заявил Лукашенко.
Он выразил убежденность, что преодолеть эти обстоятельства через обмены запретами, санкциями и строительство стен невозможно. По его словам, несмотря на разные позиции по ряду проблем, Минск стремится к пониманию и диалогу без конфронтации и обвинений.
Белорусский лидер подчеркнул, что справиться с трудностями и возродить успешное сотрудничество можно только путем восстановления настоящего уважения и доверия. Он также пожелал жителям Польши мира, согласия, стабильности и процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования польскому народу в связи с терактом в Кракове.
Также глава государства заявил о необходимости налаживать экономическое сотрудничество с Польшей, Литвой и Латвией.
Кроме того, белорусский лидер назвал литовцев и поляков своими людьми.