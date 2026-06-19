Лукашенко подарили рыжую корову по кличке Муся

Tекст: Дарья Григоренко

Во время посещения молочно-товарного комплекса в Минской области белорусскому лидеру вручили необычный презент, передает БелTA.

«Джерсейскую породу на предприятии начали разводить от одной коровы - тоже Муси, которая прожила 11 лет. Такая же кличка у рыжей коровы, которую подарили президенту», – говорится в сообщении.

Эти животные относятся к мелким породам и требуют значительно меньше корма. Суточный удой такой буренки может достигать 30 литров.

В марте политику уже дарили корову, а в июле 2025 года его личное хозяйство пополнилось двумя козами. Президент ранее отмечал, что корова является святым животным и настоящей кормилицей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года белорусский лидер получил в подарок стельную герефордскую корову.

В июле прошлого года во время визита на племенной завод под Могилевом он продегустировал местное козье молоко.

Месяцем ранее президент предложил увековечить коров памятником за обеспечение людей продуктами.